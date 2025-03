Noua metodă de fraudă: Apelurile care te pot lăsa fără bani în mai puțin de un minut. Mii de români, victimele acestei capcane

Într-o lume în care devine tot mai dificil să distingem realitatea de fals, inclusiv în convorbirile telefonice, escrocii folosesc inteligența artificială pentru a înșela chiar și cele mai vigilente persoane. Multe persoane sunt apelate zilnic de care le solicită să salveze numerele de telefon în lista de contacte. Cei care fac acest lucru riscă să-și vadă conturile bancare golite.

Mii de români au fost victimele unui astfel de apel-capcană

În ultima perioadă, mii de români au fost le unui astfel de apel-capcană. La celălalt capăt al firului se află un robot, însă unele persoane nu își dau seama și cred că vorbesc cu o rudă sau o cunoștință aflată în dificultate.

„S-a intamplat chiar si azi. În ultima săptămână cred ca se intampla zilnic. Mă sună doar o dată pe zi dar e deranjant. Mă sună de pe numere diferite. E periculos pentru oamenii mai in varsta sa zic asa, nu stiu neapărat cum ar reacţiona mama sau bunicii mei. Eu îmi dau seama că e un scam”, a mărturisit o femeie, potrivit .

Salvarea acestor numere în agendă îi aduce pe oameni mai aproape de a deveni victime ale infractorilor. Există trei scenarii principale prin care escrocii acționează.

În primul rând, aceștia solicită persoanelor în cauză să aprecieze pagini sau postări, iar fiecare apreciere este transformată în bani. Pe măsură ce suma promisă crește, victimele sunt convinse să investească în diverse platforme, crezând că vor obține câștiguri mai mari.

Aceeași metodă este folosită și în cazul schemelor bazate pe criptomonede.

„Faci niste investitii, ti se dau niste bani inapoi, după care plătesti o taxă, poti sa faci investitii mai mari si genul acesta de schemă piramidală este foarte populară. Tot acest lucru merge pana cand utilizatorul, victima deja, spune ok, am castigat destui bani, vreau sa ii retrag. În momentul in care incearca sa ii retragă, va fi intampinat cu un refuz”, a explicat Silviu Stahie, specialist BitDefender.

Pentru cei care nu sunt atrași de promisiuni de îmbogățire rapidă prin criptomonede, escrocii folosesc o altă strategie: ofertele false de locuri de muncă. Aceste scheme sunt extrem de bine gândite și reușesc să convingă chiar și persoanele sceptice. Cei care sunt sunați o dată vor continua să primească frecvent apeluri, iar blocarea numerelor nu este o soluție eficientă.

„Pe platformele de socializare avem optiunea de a ne adăuga un număr de telefon, pe platformele de comerţ online sau se pot găsi in diferite baze de date”, a explicat Răzvan Stoica, specialist DNSC.

În viitorul apropiat, vocile generate de roboți ar putea fi aproape imposibil de deosebit de cele reale

Autoritățile au blocat mii de numere false în ultima perioadă, însă fenomenul rămâne în expansiune.

„Putem să primim apel pentru că ele sunt de fapt numere create in mod fals, bazate pe o adresă de IP si in momentul in care tu suni la ele, nu vei mai putea contacta acel call center. Împreună cu operatorii mobili am reuşit să blocăm, probabil mii de numere. Dar tocmai că fenomenul nu se răstrânge doar la România”, a spus Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM.

Experții avertizează că astfel de fraude ar putea deveni tot mai frecvente, iar în viitorul apropiat, vocile generate de roboți ar putea fi aproape imposibil de deosebit de cele reale.