O nouă serie de drone au căzut pe malul ucrainean al Dunării, „la câteva zeci de metri” de românii care plecau cu bacul către Isaccea: „Dă-i, că mai vine una! Dă-i drumul! Fugi!” (VIDEO)

O serie de noi drone lansate marți, 26 septembrie, de partea rusă s-au prăbușit pe malul ucrainean al Dunării, vizavi de Isaccea.

Una, „la câteva zeci de metri de noi, care eram pe bac”, a transmis un voluntar român care a și filmat imaginile și apoi le-a postat pe pagina sa Facebook, notează .

Mai multe drone au căzut azi noapte vizavi de vama Isaccea

Petru Gabor, un voluntar care face săptămânal drumuri cu ajutoare către zonele afectate de război, a surprins o dronă care a căzut la vama din Orlivka, Ucraina, pe partea cealaltă a Dunării față de Isaccea, Tulcea.

„Dă-i, că mai vine una! Dă-i drumul, că mai vine o dronă! Nu auzi? Dă-i drumul! Vine! Auzi-o! Fugi!”, strigă bărbatul care filmează.

În imaginile postate pe internet se poate observa cum drona cade la mică distanță de locul unde se află bărbatul.

Potrivit acestuia, drona a căzut „la câteva zeci de metri de noi, 30-40, după cum se vede și în filmare. După ce a căzut prima am reușit doar eu și cu un autobuz să urcăm pe bac. Apoi le-am spus că se aud mai multe și cumva au realizat ce le tot spuneam și au pornit, dar abia după ce a mai picat una”.

De asemenea, voluntarul a mai precizat că a intrat în vamă după ora 2 dimineața, iar filmarea ar fi înregistrat-o după ora 2:40.

„În momentul în care am vrut să fac vama la mașină, am auzit dronele. Ăla îmi tot zicea să fac vama, zic las-o încolo de vamă că vin drone, ce nu înțelegi? El nu pricepea, oamenii parcă erau paralizați. Când am auzit una în parcare, am accelerat și am ajuns pe bac”, a mai spus Petru Gabor, pentru sursa menționată.