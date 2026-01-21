O nouă specie exotică de pește a fost descoperită recent în apele . Cercetătorii au identificat oficial rockfish-ul coreean, o specie care mai este cunoscută și sub numele de peștele scorpion.

Acest pește este un prădător care provine din Oceanul Pacific. Specia poate ajunge la o greutate de două kilograme și reprezintă un risc major pentru ecosistemul marin din România.

Cum a ajuns o nouă specie exotică de pește în Marea Neagră

Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină cred că acesta a ajuns în Marea Neagră prin apa de balast a navelor comerciale. Peștele scorpion trăiește în mod natural în apele din nord-vestul Oceanului Pacific. Traficul maritim pe litoralul românesc a crescut cu 25% de la începutul războiului din Ucraina. Această activitate intensă în porturi a facilitat transportul speciilor invazive în apele noastre.

Pescarii locali au confirmat deja prezența acestui pește la adâncimi cuprinse între 10 și 36 de metri. Cercetătorii avertizează că specia este deja prezentă în toate porturile importante de pe litoralul românesc.

Pericolul pentru speciile deja existente

Dacă specia se va adapta complet și se va reproduce, echilibrul natural al mării va fi grav afectat. Biologii marini avertizează că acest pește este un prădător foarte eficient și agresiv. Principalele victime sunt guvizii și hamsiile, specii care sunt esențiale pentru biodiversitatea Mării Negre. El se hrănește cu pești de dimensiuni mici și crustacee.

Pește delicatesă în Asia

Un kilogram de pește scorpion se vinde în Asia cu echivalentul a 63 de lei. În țările asiatice, precum Coreea de Sud, acest pește este considerat o delicatesă. Cu toate acestea, în România, specia este încă necunoscută pe piața de consum și pescarii nu știu momentan cum să valorifice capturile, potrivit