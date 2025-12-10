B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol

O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol

Ana Maria
10 dec. 2025, 15:59
O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Cine a inițiat-o și ce scop are
  2. O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Cine sunt principalii afectați
  3. Care sunt pierderile fiscale estimate fără această taxă
  4. Ce măsuri pregătește Uniunea Europeană

O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Este vorba despre taxa pentru coletele din afara UE, aplicabilă comenzilor online sub valoarea de 150 de euro. Această măsură se adresează în special platformelor populare din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, dar și celor din Turcia, precum Trendyol. Conform noii legi, toate coletele cu o valoare sub acest prag vor fi taxate cu o sumă fixă de 25 de lei.

O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Cine a inițiat-o și ce scop are

Această taxă este parte a unui pachet legislativ adoptat de Guvernul Bolojan și validat de Curtea Constituțională. Potrivit actului normativ, termenul de aplicare a fost amânat de la 1 noiembrie 2025 la începutul anului viitor, pentru a permite o implementare corespunzătoare.

 „Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic. Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, precizează Guvernul în nota de fundamentare a proiectului de lege.

O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Cine sunt principalii afectați

Noile reglementări îi vor afecta în special pe consumatorii care comandă produse de pe platforme non-UE cu livrare în România, cum ar fi Shein, Temu sau Trendyol. Această taxă vine și în sprijinul magazinelor online românești, care se confruntă cu o concurență neloială.

„Este inacceptabil ca în 2025 Guvernul să tolereze acest fenomen. În timp ce magazinele online locale sunt controlate de autorități pentru că le-a scăzut foarte mult cifra de afaceri de la un an la altul, platformele asiatice livrează zilnic milioane de colete fără să achite taxe vamale, fără etichete în limba română și fără respectarea reglementărilor privind siguranța produselor. Practic, Guvernul sancționează firmele corecte și legitime, iar evaziunea fiscală este încurajată prin lipsa de acțiune”, a explicat Cristian Pelivan, director executiv ARMO, potrivit Antena 3 CNN.

Care sunt pierderile fiscale estimate fără această taxă

Într-o analiză realizată pentru ARMO, economistul Iancu Guda atrage atenția asupra pierderilor fiscale uriașe provocate de lipsa acestei taxe: peste 10,8 miliarde de lei anual. Pentru anul 2025, aceste pierderi sunt estimate la cel puțin 5,4 miliarde de lei, echivalentul a peste 1 miliard de euro.

Ce măsuri pregătește Uniunea Europeană

Pe lângă România, și Uniunea Europeană ia în calcul introducerea unei taxe pentru coletele non-UE, pentru a reduce presiunea asupra vămilor și costurile administrative. Proiectul UE prevede o taxă de 2 euro pentru fiecare colet de valoare mică, ceea ce ar putea uniformiza regulile în toate statele membre.

Tags:
Citește și...
David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
Eveniment
David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Eveniment
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației
Eveniment
Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației
Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
Eveniment
Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu
Eveniment
Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu
Patru ore, peste 1.100 de sancțiuni aplicate. Care au fost principalele infracțiuni constatate de polițiștii rutieri
Eveniment
Patru ore, peste 1.100 de sancțiuni aplicate. Care au fost principalele infracțiuni constatate de polițiștii rutieri
Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
Eveniment
Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
Eveniment
Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
Eveniment
Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații
Eveniment
Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații
Ultima oră
16:03 - David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
16:01 - Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
15:39 - Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul
15:33 - A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
15:28 - Povara recuperării deficitului, pe umerii românilor. Taxe locale mai mari pentru finanțarea rețelelor clientelare la nivel local (Analiză)
15:26 - CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului
15:07 - SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
15:00 - Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
14:59 - Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții
14:59 - Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele