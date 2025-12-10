O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Este vorba despre taxa pentru coletele din afara UE, aplicabilă comenzilor online sub valoarea de 150 de euro. Această măsură se adresează în special platformelor populare din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, dar și celor din Turcia, precum Trendyol. Conform noii legi, toate coletele cu o valoare sub acest prag vor fi taxate cu o sumă fixă de 25 de lei.

O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Cine a inițiat-o și ce scop are

Această taxă este parte a unui pachet legislativ adoptat de Guvernul Bolojan și validat de Curtea Constituțională. Potrivit actului normativ, termenul de aplicare a fost amânat de la 1 noiembrie 2025 la începutul anului viitor, pentru a permite o implementare corespunzătoare.

„Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic. Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, precizează Guvernul în nota de fundamentare a proiectului de lege.

O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026. Cine sunt principalii afectați

Noile reglementări îi vor afecta în special pe consumatorii care produse de pe platforme non-UE cu livrare în România, cum ar fi Shein, Temu sau Trendyol. Această taxă vine și în sprijinul magazinelor online românești, care se confruntă cu o concurență neloială.

„Este inacceptabil ca în 2025 Guvernul să tolereze acest fenomen. În timp ce magazinele online locale sunt controlate de autorități pentru că le-a scăzut foarte mult cifra de afaceri de la un an la altul, platformele asiatice livrează zilnic milioane de colete fără să achite taxe vamale, fără etichete în limba română și fără respectarea reglementărilor privind siguranța produselor. Practic, Guvernul sancționează firmele corecte și legitime, iar evaziunea fiscală este încurajată prin lipsa de acțiune”, a explicat Cristian Pelivan, director executiv ARMO, potrivit .

Care sunt pierderile fiscale estimate fără această taxă

Într-o analiză realizată pentru ARMO, economistul Iancu Guda atrage atenția asupra pierderilor fiscale uriașe provocate de lipsa acestei taxe: peste 10,8 miliarde de lei anual. Pentru anul 2025, aceste pierderi sunt estimate la cel puțin 5,4 miliarde de lei, echivalentul a peste 1 miliard de euro.

Ce măsuri pregătește Uniunea Europeană

Pe lângă România, și Uniunea Europeană ia în calcul introducerea unei taxe pentru coletele non-UE, pentru a reduce presiunea asupra vămilor și costurile administrative. Proiectul UE prevede o taxă de 2 euro pentru fiecare colet de valoare mică, ceea ce ar putea uniformiza regulile în toate statele membre.