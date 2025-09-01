Incident dramatic în Sectorul 4 al Capitalei. O persoană a fost înjunghiată de un bărbat, în plină stradă, și a ajuns la spital pentru investigații de specialitate, a informat Poliţia municipiului Bucureşti.

Când a avut loc incidentul

Poliţiştii din cadrul Secției 16 a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la un incident care a avut loc pe o stradă din Sectorul 4: o persoană ar fi fost înjunghiată de un individ, cu un cuţit. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că informațiile care le-au fost transmise telefonic se confirmă.

La locul incidentului a intervenit prompt și un echipaj medical. Acesta a acordat victimei primele îngrijiri, iar mai apoi, persoană rănită a fost transportată la pentru investigaţii suplimentare, precizează Poliția municipiului București, citată de .

Ce s-a întâmplat cu agresorul

În urma verificărilor efectuate de poliţiştii Secţiei 16, suspectul, un bărbat de 45 de ani, a fost identificat şi găsit la scurt timp după incidentul violent.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în colaborare cu Serviciul Omoruri, și continua pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care a avut loc agresiunea.