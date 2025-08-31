Alexandru Rogobete, despre situația construcției de spitale noi. Doar opt unități din 24 vor mai fi construite din PNRR (VIDEO)

Alexandru Rogobete a explicat situația investițiilor în spitalele noi din România. El a precizat că sunt în diferite faze de construție un număr de 15 astfel de unități medicale.

România va construi opt spitale din 24, prin PNRR

a confirmat, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, că doar opt spitale din cele contractate prin PNRR, în număr total de 24, vor fi finalizate din aceste fonduri. El a precizat că Ministerul Sănătății a mai introdus alte nouă spitale, care ar fi trebuit construite prin PNRR, pe programul Operațional Sănătate. De asemenea, restul unităților medicale vor fi finanțate din împrumuturi ale Băncii Europene de Investiții.

„Sunt 15 șantiere pentru construcția de spitale noi în România, în momentul de față. Ele toate au fost începute în 2022, sub mandatul domnului Rafila. Eu eram atunci secretar de stat în Ministerul Sănătății și făceam o echipă excelentă. Și am început pentru prima dată în ultimii 35 de ani construcția de spitale noi. Acum le continuăm”, a declarat Rogobete.

De unde vor fi asigurați banii pentru alte construcții

Potrivit spuselor sale, după renegocierea PNRR, din spitalele care urmau să fie construite prin acest program, s-a stabilit că vor rămâne doar opt. Este vorba despre acele spitale care vor putea fi terminate până la 31 august 2026.

„În urma renegocierii PNRR – pentru că au existat tot felul de întârzieri în construcții, datorate birocrației de multe ori, licitații contestate, amânate, întârziate – opt dintre spitale vor rămîne cu bani din PNRR. Alte nouă spitale, între care și cel de la Oradea, vor fi continuate cu bani din Programul Operațional Sănătate, tot fonduri europene nerambursabile.

Diferența până la 24 vor fi făcute printr-un nou program, Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate, finanțat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții. Dar aceste proiecte, plățile pentru ele, vor începe în 2027. Acum sunt în perioada de licitații și studii de fezabilitate”, a declarat ministrul.

Câte spitale vor fi inaugurate anul acesta

Alexandru Rogobete susține că anul acesta vor fi date în folosință patru sau poate cinci , din cele opt rămase pe . Restul vor fi recepționate anul viitor.

„Cred că cel mai important, din punctul meu de vedere, ca om care a prins aceste proiecte de la început pentru că am scris ghidurile de finanțare în 2022, apoi am selectat proiectele, apoi le-am aprobat, apoi am semnat contractele, apoi le-am urmărit implementarea, iar acum le finalizăm, nu cred că putem trece cu vederea că anul acesta se vor da în folosință patru spitale noi, construite în trei ani. A fost o muncă uriașă acolo. Atât echipa ministerului Sănătății, cât și autoritățile locale care le-au implementat.

Este adevărat că așteptările sunt foarte mari și că toată lumea vrea peste noate, sunt întrebat de multe ori de ce nu avem spitale noi în România. Eu nu pot să răspund ce nu s-a întâmplat în ultimii 35 de ani în România, pentru că am 34. Dar anul acesta vom da primele patru, poate chiar cinci, dacă-l terminăm și pe cel de la Timișoara, spitale noi în folosință, iar anul viitor va urma o diferență. Cred că este un prim pas esențial pentru transformarea sistemului de sănătate românesc”, a mai spus Rogobete.