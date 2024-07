Oamenii de afaceri din Iași se plâng de criza forței de muncă: „Un șofer în Germania primește 3.000-3.500 de euro pe lună”

Oamenii de afaceri din Iași se confruntă cu o criză majoră a forței de muncă. Marian Iacomi, patronul firmei de transport Ami Turing spune într-un interviu pentru că a fost nevoit să renunțe la jumătate din flota de tiruri pentru că nu găsea șoferi.

Oamenii de afaceri din Iași se plâng de criza forței de muncă

Acesta conduce mai multe firme în Iași și are în prezent pe statul de plată în jur de 40 de angajați. Administrează o flotă cu tot atâtea camioane, autobuze și microbuze la un loc, dar subliniază că a avut mult mai multe. Însă, din cauza șoferilor greu de găsit, a fost nevoit să tragă pe dreapta 20 de camioane și să le vândă.

„Un șofer în Germania primește 3.000-3.500 de euro pe lună. De ce ar veni să mai muncească la Ami Turing cu un salariu de 7.000 de lei pe lună? Foarte mulți oameni de calitate ne-au plecat în afară! Am angajat inclusiv tineri, proaspăt ieșiți de pe băncile școlii, să le dăm și lor o șansă, pentru a face experiență, dar a fost foarte greu cu ei. Pentru că au distrus camioanele. Nu făceau încasări pe cât distrugeau. Fără niciun simț de răspundere. Am avut și situații când mi le-au răsturnat. Și atunci am luat decizia să mai dau înapoi, să mai vând din ele pentru că nu făceam față“, a povestit Marian Iacomi.

În această situație se află mii de companii care fie au apelat la muncitori străini, fie și-au restrâns activitatea din cauza lipsei de personal, cum este și cazul unor firme de transport din Iași.

Antreprenorii din Iași critică dur politica de import a forței de muncă străine și propun oficialilor din fruntea țării să ia măsuri urgente pentru a opri exodul de români, unii chiar supracalificați.

De altfel, se cunoaște deja faptul că, în lipsa forței de muncă din Iași aproape 1.400 de angajatori au făcut recrutări din afara țării.

Majoritatea, angajați din Republica Moldova, Nepal, Sri Lanka, Italia, Bangladesh și India, dar nu lipseau nici salariații veniți din zone aflate în război, precum Ucraina, Rusia, Israel sau Fâșia Gaza. Raportat la numărul total de contracte active, din întreg județul, de la acea dată, angajații străini din Iași ocupau din piața muncii un procent de 1,77%.

Forța de muncă lipsește însă și din alte domenii de activitate, iar patronii o confirmă. Anunțurile lor de angajare nu prezintă interes. Nici când e vorba de salarii și condiții de muncă decente, după cum se plâng unii.

„Am anunț de angajare pentru un mecanic auto, cu 6.000 de lei pe lună și nu sună nimeni! Dar nimeni, de trei luni de zile! Nici să întrebe măcar dacă primesc o apă sau ceva. Am ajuns să importăm foarte multă forță de muncă din India, Sri Lanka și Pakistan. Nu e ok. Când ai noștri pleacă în afara țării, tot statul pierde aici. Pentru că fiecare școlarizare, facultate, este o investiție a statului. Îi plătești căldură, îi plătești medic, până termină liceul și facultatea, după care îl pierzi. Pentru că după, el va munci la Google în Austria. Avem atât de mulți specialiști în România, foarte buni, pe care statul nu ar trebui să-i mai lase să plece. Să le ofere condiții și să-i oprească aici“, a mai sesizat omul de afaceri din Iași.