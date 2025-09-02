B1 Inregistrari!
Obiceiul care asigură o bună sănătate a creierului. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 12:05
Obiceiul care asigură o bună sănătate a creierului. Despre ce este vorba
Foto: Pixabay

Cercetătorii din Canada și China au descoperit un obicei neașteptat care poate ajuta creierul să reziste în fața declinului cognitiv asociat cu vârsta.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • 12 ore pe săptămână

Despre ce este vorba

Toți ne dorim să fim sănătoși și căutăm „rețete” pentru a ajunge la acest obiectiv. Alimentele pe care le consumăm, activitatea fizică, cât și comportamentul nostru zilnic au un efect important asupra creierului nostru.

Acum cercetătorii din Canada și China vin cu o nouă descoperire în acest sens: cei care învață să cânte la un instrument muzical ar trebui să aibă un creier mai sănătos, chiar și la vârste înaintate. Studiul a fost publicat în „PLOS Biology”, conform Click.

12 ore pe săptămână

Cercetătorii spun astfel: creierul celor care cântă la un instrument muzical se comportă ca și cum ar fi mult mai tânăr, comparativ cu cel al celor care nu fac acest lucru.

Ei mai spun că cei care știu să cânte la un instrument muzical au o „rezervă cognitivă” mai mare, iar aceasta ajută creierul să funcționeze mai bine chiar și la vârste înaintate.

Totodată, acest studiu demontează teoria care spune despre creier că ar trebui să lucreze constant pentru a compensa declinul cognitiv asociat cu înaintarea în vârstă.

Specialiștii explică că doar 12 ore pe săptămână ar trebui să ajute la un creier mult mai sănătos, pe măsură ce trec anii.

