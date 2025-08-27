B1 Inregistrari!
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 aug. 2025, 10:10
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu" (VIDEO)
Actorul american Bruce Willis. Sursa foto: Hepta - Hepta photo agency / Hahn Lionel/ABACA

Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, a vorbit public despre evoluția stării de sănătate a actorului diagnosticat cu demență frontotemporală. Starului îi e tot mai greu să vorbească, dar familia a găsit o modalitate proprie de a păstra comunicarea.

Cuprins

  • Cum se mai simte Bruce Willis
  • De ce boală suferă Bruce Willis

Cum se mai simte Bruce Willis

„Bruce e încă foarte mobil, are o stare generală de sănătate foarte bună. În schimb, creierul lui cedează, limbajul se deteriorează.

Am învățat, totuși, să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el, care e diferită.

Are momente când râde din toată inima și uneori vezi acea sclipire în ochii lui sau acel zâmbet și pur și simplu mă simt transportată. Uneori e greu să vezi aceste momente, că dispar imediat. E greu, dar sunt recunoscătoare că soțul meu e încă aici”, a spus Emma Heming Willis, într-un interviu pentru ABC News.

De ce boală suferă Bruce Willis

În 2023, familia lui Bruce Willis (70 de ani) a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), în urma luptei sale cu tulburări cerebrale și afazie. Din cauza stării de sănătate, el nici n-a mai jucat de atunci.

„FTD este o boală crudă de care mulți dintre noi nu am auzit niciodată. Pentru persoanele sub 60 de ani, FTD este cea mai frecventă formă de demență și, deoarece obținerea diagnosticului poate dura ani de zile, FTD este probabil mult mai răspândită decât știm.

Astăzi nu există tratamente pentru boală, o realitate care sperăm să se schimbe în anii următori.

Pe măsură ce starea lui Bruce avansează, sperăm că orice atenție mediatică poate fi concentrată pe strălucirea unei soluții asupra acestei boli care are nevoie de mult mai multă conștientizare și cercetare”, a transmis familia actorului, la vremea respectivă.

