Octavian Berceanu, despre criza gunoaielor din Sectorul 1: Fiecare acuză. E un lanț vicios, rezultatul unor politici proaste duse 20 de ani (VIDEO)

Octavian Berceanu, comisarul general al Gărzii de Mediu, susține că toate entitățile implicate în criza gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei lansează acuzații și că acest lanț vicios „este rezultatul unor politici proaste duse 20 de ani”.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Octavian Berceanu, despre criza gunoaielor din Sectorul 1

Întrebat de Tudor Mușat la „Actualitatea”, joi seară, pe B1 TV, care este soluția dincolo de disputa dintre Primăria Sectorului 1 și prestator, șeful Gărzii de Mediu a declarat: „Fiecare acuză, salubristul acuză primăria că nu plătește tot, primăria acuză salubristul că nu își face serviciile, sortatorii acuză salubristul că n-au fost plătiți ca să pună aceste deșeuri pe benzile de sortare. La rândul lor, toți acuză depozitul că are niște taxe de tip monopol foarte mari în comparație cu restul țării. E un lanț vicios. Lanțul acesta este rezultatul unor politici proaste duse 20 de ani. Nu e vorba de politica doamnei primar Firea în mod special, ci politica, planul acesta național și planul municipal de gestiune a deșeurilor care nu a existat. Sunt două aspecte separate, care trebuie să meargă împreună. Prima, colectarea selectivă, și a doua, să funcționeze toate aceste entități”.

„Majoritatea dintre noi am fost afară. Am fost afară, am aruncat deșeuri. Când locuiești o oră la un prieten, într-o casă, în Bruxelles, în Londra, în Paris, în Germania, ce îți spune prima oară când intri în casă? Uite, astea sunt coșurile de gunoi, așa arunci, altfel am 400 de euro amendă. În cât timp învață românii? Într-o oră…”, a adăugat el.

Oficialul consideră că, dacă gunoiul ar fi sortat, situația ar arăta mult mai bine.

„Dacă sortăm, eu zic că avem o rată de succes mult mai mare. Pe de altă parte, tot ce e sortat trebuie să ajungă în economia circulară. Or, tu, investitor străin sau român, autohton, nu poți să investești niciun euro dacă nu ai predictibilitatea acestei mărfi, că pentru este o marfă, este produsul de care te folosești să produci ceva mai departe, să vinzi pe piață. Nu ai predictibilitate încă pe piață pentru că, dacă noi nu sortăm pe fracții și nu ducem ca materie primă secundară în economia circulară către întreprinzător această marfă în mod predictibil, trasabilitatea deșeurilor, niciun om nu vine să-și riște banii în așa fel și în astfel de scandaluri, cu un istoric care nu ne ajută, într-un business, business de care avem nevoie în viitor”, a mai afirmat Octavian Berceanu.