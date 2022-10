ONU: Războiul din Ucraina a aruncat 4 milioane de copii în sărăcie, efectele sunt simțite inclusiv de copiii din România, spune UNICEF

Războiul din Ucraina și consecințele economice care au rezultat au aruncat 4 milioane de copii în sărăcie în Europa de Est și Asia Centrală, a declarat luni .

Copiii suferă cel mai mult în urma războiului

„Copiii suportă cea mai grea povară a crizei economice provocate de războiul din Ucraina”, a declarat UNICEF.

Conflictul „și creșterea inflației au împins în sărăcie încă patru milioane de copii din Europa de Est și Asia Centrală, o creștere de 19% din 2021”, a precizat agenția.

UNICEF a tras concluziile sale în urma unui studiu de date din 22 de țări. Copiii ruși și ucrainieni au fost cei mai afectați.

„În Rusia sunt aproape trei sferturi din numărul total al numărului de copii care trăiesc în sărăcie din cauza războiului din Ucraina și a crizei costului vieții din întreaga regiune, la care se adaugă 2,8 milioane de copii care trăiesc acum în gospodării aflate sub pragul sărăciei”, a constatat UNICEF.

„Ucraina găzduiește încă o jumătate de milion de copii care trăiesc în sărăcie.”, a adăugat UNICEF. România le urmează îndeaproape, cu încă 110.000 de copii în sărăcie.

Efectele războiului: decesul prematur și abandonul școlar

„Copiii din întreaga regiune sunt afectați de urmările teribile ale acestui război”, a declarat Afshan Khan, director regional al UNICEF pentru Europa și Asia Centrală.

„Dacă nu sprijinim acești copii și aceste familii acum, creșterea abruptă a sărăciei în rândul copiilor va duce aproape sigur la pierderea de vieți, la lipsa educației și la lipsa unui viitor decent.”

Cu cât o familie este mai săracă, cu atât mai mare este proporția din venitul său pe care trebuie să o cheltuiască pentru hrană și combustibil, rămânând mai puțin pentru sănătatea și educația copiilor, a explicat agenția.

De asemenea, aceștia sunt „mai expuși riscului de violență, exploatare și abuz”.

Acest lucru s-ar putea traduce prin faptul că 4.500 de copii în plus vor muri înainte de a împlini un an și 117.000 de copii în plus vor abandona școala numai în acest an, a precizat UNICEF.