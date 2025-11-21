B1 Inregistrari!
Eveniment » O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor

O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 22:36
O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce face cartierul Șchei atât de special pentru vizitatori
  2. Ce schimbări ar putea aduce turismul în cartierul Șchei

O nouă destinație turistică prinde viață în inima Brașovului vechi. Cartierul Șchei își deschide porțile și îi invită pe vizitatori să-l descopere pas cu pas. Pe străduțele înguste, drumul  se strecoară printre case vechi, fiecare cu povestea ei și cu detalii care te opresc din drum. Iar monumentele istorice dau senzația unui muzeu în aer liber.

Dincolo de traseele obișnuite, cartierul își dezvăluie cultura autentică, păstrată cu grijă de localnici. Gastronomia zonei completează experiența prin gusturi tradiționale și preparate făcute cu suflet.

Ce face cartierul Șchei atât de special pentru vizitatori

Cartierul Șchei se află la doar câteva minute de emblematica Biserică Neagră și păstrează autenticitatea Brașovului de altădată. Așezat la poalele Tâmpei, acest colț istoric își cucerește vizitatorii.

Cunoscut de localnici drept cartierul Junilor Românești, acest loc își poartă cu mândrie identitatea și tradițiile. Aici găsești prima școală românească, biserica Sfântul Nicolae, obiceiurile junilor, colindele de sărbătoare și gusturile autentice ale vechilor brașoveni. Toate se leagă firesc de peisajul natural, astăzi completat de traseul Via Transilvanica, care unește centrul istoric cu Poiana Brașov.

„Patrimoniul material e deosebit, aici ne referim la obiceiul junilor şi la tradiţii, la colinde, la diverse alte tradiţii. Are şi un patrimoniu gastronomic, mâncarea vechilor braşoveni, mâncarea de sărbătoare, lucrurile care se consumă de Paşte”, a declarat Alexandru Stănescu, istoric, notează observatornews.ro.

Ce schimbări ar putea aduce turismul în cartierul Șchei

Ideea de a aduce mai mulți vizitatori în cartierul Șchei face parte dintr-un proiect al Comisiei Europene. Acesta pune comunitatea locală în centrul dezvoltării turistice. Accentul cade pe autenticitate, nu pe turismul de masă, cu scopul de a mai elibera centrul vechi, unde majoritatea vizitatorilor se opresc în Piața Sfatului.

Tot mai mulți turiști au început deja să descopere farmecul cartierului. Localnicii privesc însă această schimbare diferit și se întreabă cum va fi să aibă străzile tot mai animate.

Brașovul atrage anual peste un milion de vizitatori, îndrăgostiți în special de Biserica Neagră, Piața Sfatului, Tâmpa și Strada Sforii.

Tags:
