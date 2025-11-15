B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul

„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul

B1.ro
15 nov. 2025, 11:49
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu

În Sectorul 6 s-a conturat, în ultimii ani, un model de regenerare urbană pe care primarul Ciprian Ciucu îl numește „Orașul Parc” – un concept unic în țară prin amploarea sa. Ideea pornește de la o schimbare de perspectivă: spațiile verzi nu trebuie concentrate doar în marile parcuri, ci aduse cât mai aproape de oameni, chiar între blocuri.

Astfel, hectare întregi de terenuri abandonate, cu alei rupte și grădini de bloc neîngrijite, au fost transformate în mici oaze de verdeață. În locul zonelor gri au apărut gazon, flori, arbori și arbuști plantați, băncuțe și alei moderne, realizate din materiale prietenoase cu mediul. Pas cu pas, cartierele din Sectorul 6 au fost „înverzite”, iar peisajul urban s-a schimbat vizibil.

Pentru locuitori, efectul se simte la scară foarte mică, dar cu impact mare: la colțul blocului, acolo unde altădată era un spațiu degradat sau o parcare improvizată, există acum locuri de relaxare, unde copiii se joacă, părinții și bunicii se pot odihni, iar seara oamenii ies pur și simplu „la aer” fără să fie nevoiți să traverseze jumătate de oraș pentru a ajunge într-un parc mare.

„Orașul Parc” este un model de urbanism orientat spre calitatea vieții. Nu este vorba despre cosmetizări punctuale, ci despre o rețea de spații verzi care se inserează între blocuri, refac legătura oamenilor cu natura și schimbă felul în care arată cartierele de zi cu zi.

Ciprian Ciucu, care candidează pentru funcția de primar al Capitalei, este de părere că această abordare poate fi replicată la scară întregului oraș. În viziunea sa, Bucureștiul ar putea deveni un „oraș parc” extins, în care fiecare cartier are propriile sale spații verzi moderne, bine întreținute, la câțiva pași de casă.

„Material Promovat de PNL București”

