B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!

Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!

B1.ro
07 mai 2026, 12:15
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!

Primăria Sectorului 3 organizează, în perioada 8–9 mai 2026, între orele 10:00–18:00, la Școala de Arte nr. 5 (Str. Ghe Petrașcu nr. 49), Târgul Educațional de Învățământ Dual, un eveniment dedicat părinților dar și elevilor care își caută direcția profesională și vor să descopere oportunitățile oferite de învățământul dual.

Evenimentul reunește licee tehnologice, companii partenere și instituții implicate în formarea profesională a tinerilor, într-un format interactiv care pune accent pe contactul direct dintre elevi, profesori și reprezentanții mediului economic.

Participanții vor putea afla informații despre specializările disponibile, condițiile de admitere, stagiile de practică și oportunitățile de angajare oferite prin sistemul dual de educație. Totodată, elevii vor avea posibilitatea să participe la ateliere tematice și activități practice organizate pe parcursul celor două zile.

Un eveniment dedicat părinților și elevilor

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 8 mai, începând cu ora 10:00, în prezența reprezentanților administrației locale, ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ai Camerei Franceze de Comerț, Industrie și Agricultură în România, partener al evenimentului precum și ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Programul primei zile include prezentări și ateliere interactive dedicate orientării profesionale și adaptării la cerințele actuale ale pieței muncii. Printre activitățile pregătite pentru elevi se numără workshopuri despre schimbările climatice, întâlniri cu reprezentanți ai companiilor partenere și sesiuni dedicate parcursului „de la elev la profesionist”.

Prin organizarea acestui târg, Primăria Sectorului 3 își propune să promoveze avantajele învățământului dual și să contribuie la dezvoltarea unei legături reale între educație și piața muncii, oferind elevilor șansa de a descoperi trasee profesionale adaptate nevoilor actuale ale economiei.

Accesul la eveniment este gratuit.

Serviciul Presă

[email protected]

Tags:
Citește și...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Eveniment
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Eveniment
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Eveniment
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Eveniment
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
Eveniment
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Eveniment
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Eveniment
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Eveniment
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Ultima oră
13:03 - Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
12:56 - Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
12:51 - Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
12:17 - Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
12:06 - Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
12:02 - Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
11:51 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
11:44 - Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
11:30 - Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
11:08 - Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian