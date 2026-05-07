B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări

Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări

Selen Osmanoglu
07 mai 2026, 10:45
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Nava se îndreaptă spre Tenerife sub măsuri stricte
  2. Cazuri confirmate și pacienți în stare gravă
  3. OMS: riscul pentru populația generală este scăzut

Zeci de persoane care au părăsit vasul înainte de confirmarea focarului sunt căutate de autorități, în timp ce nava urmează să acosteze în condiții stricte de securitate.

Autoritățile sanitare din mai multe state sunt în alertă după apariția unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră Hondius.

Potrivit presei din Spania, inclusiv publicației El País, peste 20 de pasageri ar fi debarcat înainte de confirmarea primului deces și s-au întors în țările de origine, precum Australia, Statele Unite și mai multe state europene.

Nava se îndreaptă spre Tenerife sub măsuri stricte

Vasul, care transportă aproximativ 150 de persoane, a plecat din America de Sud și a inclus escale în Antarctica și în insule izolate din Atlantic.

În prezent, nava se îndreaptă spre Insulele Canare, urmând să acosteze în Tenerife, unde autoritățile au anunțat măsuri stricte pentru a preveni orice risc de răspândire.

Ministrul sănătății din Spania, Mónica García, a declarat că debarcarea se va face în condiții de maximă siguranță, cu transporturi speciale și fără contact cu populația locală. Pasagerii străini vor fi repatriați prin intermediul Mecanismul European de Protecție Civilă.

Cazuri confirmate și pacienți în stare gravă

Până acum, opt cazuri de infectare au fost confirmate sau sunt suspectate la bord. Trei pasageri au fost deja evacuați către Țările de Jos și Germania, inclusiv doi pacienți simptomatici.

Un medic britanic în vârstă de 56 de ani se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit medicilor.

Reprezentanții Organizația Mondială a Sănătății au transmis că nu există un tratament specific pentru hantavirus, fiind oferite doar îngrijiri simptomatice.

OMS: riscul pentru populația generală este scăzut

Epidemiologii OMS, inclusiv Maria Van Kerkhove, subliniază că riscul pentru populația generală rămâne redus și că situația nu trebuie comparată cu pandemia de COVID-19.

În paralel, autoritățile din Europa și Africa încearcă să identifice pasagerii care au părăsit nava înainte de confirmarea focarului, pentru a evalua eventualele expuneri.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare și vizează inclusiv stabilirea sursei inițiale a infecției, luând în calcul o posibilă expunere în America de Sud înainte de îmbarcare.

Tags:
Citește și...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Eveniment
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Eveniment
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Eveniment
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Eveniment
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
Eveniment
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Eveniment
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Eveniment
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Eveniment
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Ultima oră
13:03 - Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
12:56 - Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
12:51 - Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
12:17 - Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
12:15 - Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
12:06 - Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
12:02 - Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
11:51 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
11:44 - Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
11:30 - Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare