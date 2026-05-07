Zeci de persoane care au părăsit vasul înainte de confirmarea focarului sunt căutate de autorități, în timp ce nava urmează să acosteze în condiții stricte de securitate.

Autoritățile sanitare din mai multe state sunt în alertă după apariția unui focar de hantavirus la bordul navei de croazieră Hondius.

Potrivit presei din , inclusiv publicației El País, peste 20 de pasageri ar fi debarcat înainte de confirmarea primului deces și s-au întors în țările de origine, precum Australia, Statele Unite și mai multe state europene.

Nava se îndreaptă spre Tenerife sub măsuri stricte

Vasul, care transportă aproximativ 150 de persoane, a plecat din America de Sud și a inclus escale în Antarctica și în insule izolate din Atlantic.

În prezent, nava se îndreaptă spre Insulele Canare, urmând să acosteze în Tenerife, unde autoritățile au anunțat măsuri stricte pentru a preveni orice risc de răspândire.

Ministrul sănătății din Spania, Mónica García, a declarat că debarcarea se va face în condiții de maximă siguranță, cu transporturi speciale și fără contact cu populația locală. Pasagerii străini vor fi repatriați prin intermediul Mecanismul European de Protecție Civilă.

Cazuri confirmate și pacienți în stare gravă

Până acum, opt cazuri de infectare au fost confirmate sau sunt suspectate la bord. Trei pasageri au fost deja evacuați către Țările de Jos și Germania, inclusiv doi pacienți simptomatici.

Un medic britanic în vârstă de 56 de ani se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit medicilor.

Reprezentanții Organizația Mondială a Sănătății au transmis că nu există un tratament specific pentru hantavirus, fiind oferite doar îngrijiri simptomatice.

OMS: riscul pentru populația generală este scăzut

Epidemiologii OMS, inclusiv Maria Van Kerkhove, subliniază că riscul pentru populația generală rămâne redus și că situația nu trebuie comparată cu pandemia de COVID-19.

În paralel, autoritățile din Europa și Africa încearcă să identifice pasagerii care au părăsit nava înainte de confirmarea focarului, pentru a evalua eventualele expuneri.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare și vizează inclusiv stabilirea sursei inițiale a infecției, luând în calcul o posibilă expunere în America de Sud înainte de îmbarcare.