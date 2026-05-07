Instabilitatea politică din România începe să se resimtă în economie, în special în sectorul energetic. Potrivit unei analize realizate de președintele Asociația Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, schimbările politice recente au generat o creștere a incertitudinii și o presiune suplimentară asupra piețelor.

Leul mai slab, energie mai scumpă

Analiza arată că deprecierea monedei naționale influențează direct costul energiei, gazelor și combustibililor, deoarece acestea sunt tranzacționate în euro sau dolari, scrie Agerpres.

Un leu mai slab înseamnă automat costuri mai mari pentru importuri, ceea ce se reflectă ulterior în facturile consumatorilor. În același timp, cursul euro a devenit mai volatil, ceea ce afectează și planurile de investiții în sectorul energetic.

Investițiile, amânate din cauza incertitudinii

Specialiștii atrag atenția că investitorii devin mai prudenți într-un context politic instabil. Proiectele mari din energie, precum cele din producție, transport și stocare, pot fi amânate.

Acest lucru afectează inclusiv proiectele din zona energiei regenerabile, dar și modernizarea infrastructurii naționale.

În plus, România depinde de finanțări europene pentru modernizarea sistemului energetic, iar întârzierile în implementarea reformelor pot pune în pericol accesarea fondurilor.

Fonduri europene și riscuri pentru companiile de stat

Analiza menționează că România riscă să întârzie accesarea unor fonduri europene importante, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, dacă instabilitatea politică persistă.

Companii mari din energie, precum Hidroelectrica, Romgaz sau OMV Petrom, sunt considerate sensibile la schimbările politice, deoarece statul are un rol important în reglementarea pieței.

Riscul intervențiilor politice în piață

Experții avertizează că în perioade de instabilitate politică pot apărea măsuri populiste, precum plafonări de preț sau taxe suplimentare, care pe termen scurt pot calma populația, dar pe termen lung afectează investițiile.

România se confruntă deja cu o povară ridicată a costului energiei raportat la venituri, iar crizele politice pot agrava această situație.

Creșteri de prețuri deja vizibile

Conform datelor analizate, în perioada de instabilitate s-au înregistrat deja majorări pe mai multe segmente:

deprecierea leului cu aproximativ 3,5%

creșterea prețului benzinei cu 5,1%

creșterea prețului motorinei cu 8,4%

creșteri pe piețele de gaze și energie electrică între 2% și 15%

„Piețele reacționează imediat la risc”

Dumitru Chisăliță subliniază că piețele energetice nu așteaptă decizii politice, ci reacționează imediat la semnalele de risc.

În opinia sa, transmite în prezent un semnal de instabilitate, ceea ce poate afecta încrederea investitorilor și accesul la finanțări externe.

Cerc vicios pentru economie

Specialiștii avertizează că România riscă să intre într-un cerc periculos: instabilitatea politică reduce încrederea economică, iar creșterea prețurilor la energie alimentează inflația și tensiunile sociale.

Efectele pe termen mediu vor depinde de rapiditatea formării unui nou guvern stabil și de menținerea direcției economice și europene a țării.