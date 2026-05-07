B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică

Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică

Selen Osmanoglu
07 mai 2026, 12:06
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Dumitru Chisăliță
Cuprins
  1. Leul mai slab, energie mai scumpă
  2. Investițiile, amânate din cauza incertitudinii
  3. Fonduri europene și riscuri pentru companiile de stat
  4. Riscul intervențiilor politice în piață
  5. Creșteri de prețuri deja vizibile
  6. „Piețele reacționează imediat la risc”
  7. Cerc vicios pentru economie

Instabilitatea politică din România începe să se resimtă în economie, în special în sectorul energetic. Potrivit unei analize realizate de președintele Asociația Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, schimbările politice recente au generat o creștere a incertitudinii și o presiune suplimentară asupra piețelor.

Leul mai slab, energie mai scumpă

Analiza arată că deprecierea monedei naționale influențează direct costul energiei, gazelor și combustibililor, deoarece acestea sunt tranzacționate în euro sau dolari, scrie Agerpres.

Un leu mai slab înseamnă automat costuri mai mari pentru importuri, ceea ce se reflectă ulterior în facturile consumatorilor. În același timp, cursul euro a devenit mai volatil, ceea ce afectează și planurile de investiții în sectorul energetic.

Investițiile, amânate din cauza incertitudinii

Specialiștii atrag atenția că investitorii devin mai prudenți într-un context politic instabil. Proiectele mari din energie, precum cele din producție, transport și stocare, pot fi amânate.

Acest lucru afectează inclusiv proiectele din zona energiei regenerabile, dar și modernizarea infrastructurii naționale.

În plus, România depinde de finanțări europene pentru modernizarea sistemului energetic, iar întârzierile în implementarea reformelor pot pune în pericol accesarea fondurilor.

Fonduri europene și riscuri pentru companiile de stat

Analiza menționează că România riscă să întârzie accesarea unor fonduri europene importante, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, dacă instabilitatea politică persistă.

Companii mari din energie, precum Hidroelectrica, Romgaz sau OMV Petrom, sunt considerate sensibile la schimbările politice, deoarece statul are un rol important în reglementarea pieței.

Riscul intervențiilor politice în piață

Experții avertizează că în perioade de instabilitate politică pot apărea măsuri populiste, precum plafonări de preț sau taxe suplimentare, care pe termen scurt pot calma populația, dar pe termen lung afectează investițiile.

România se confruntă deja cu o povară ridicată a costului energiei raportat la venituri, iar crizele politice pot agrava această situație.

Creșteri de prețuri deja vizibile

Conform datelor analizate, în perioada de instabilitate s-au înregistrat deja majorări pe mai multe segmente:

  • deprecierea leului cu aproximativ 3,5%
  • creșterea prețului benzinei cu 5,1%
  • creșterea prețului motorinei cu 8,4%
  • creșteri pe piețele de gaze și energie electrică între 2% și 15%

„Piețele reacționează imediat la risc”

Dumitru Chisăliță subliniază că piețele energetice nu așteaptă decizii politice, ci reacționează imediat la semnalele de risc.

În opinia sa, România transmite în prezent un semnal de instabilitate, ceea ce poate afecta încrederea investitorilor și accesul la finanțări externe.

Cerc vicios pentru economie

Specialiștii avertizează că România riscă să intre într-un cerc periculos: instabilitatea politică reduce încrederea economică, iar creșterea prețurilor la energie alimentează inflația și tensiunile sociale.

Efectele pe termen mediu vor depinde de rapiditatea formării unui nou guvern stabil și de menținerea direcției economice și europene a țării.

Tags:
Citește și...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Eveniment
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Eveniment
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Eveniment
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Eveniment
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
Eveniment
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Eveniment
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Eveniment
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Eveniment
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Ultima oră
13:03 - Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
12:56 - Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
12:51 - Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
12:17 - Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
12:15 - Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
12:02 - Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
11:51 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
11:44 - Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
11:30 - Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
11:08 - Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian