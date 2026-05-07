B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței

România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței

Selen Osmanoglu
07 mai 2026, 10:10
România va găzdui în premieră un eveniment important al NATO. Bucureștiul intră pe lista capitalelor strategice ale Alianței
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Daniel Naupold
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. NATO își coordonează la București strategia împotriva amenințărilor hibride
  3. România își consolidează rolul în securitatea cibernetică

România va organiza pentru prima dată în Europa de Sud-Est Simpozionul Anual al NATO dedicat amenințărilor hibride. Evenimentul va avea loc la București în octombrie 2026 și va reuni oficiali și experți din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Despre ce este vorba

România va găzdui în premieră Simpozionul Anual al NATO dedicat amenințărilor hibride, a anunțat ministrul de Externe Oana Țoiu, scrie Adevărul.

Evenimentul va avea loc la București în perioada 15-16 octombrie 2026 și marchează o premieră pentru Europa de Sud-Est.

NATO își coordonează la București strategia împotriva amenințărilor hibride

Simpozionul este dedicat amenințărilor hibride, precum atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și acțiunile de destabilizare care vizează spațiul euro-atlantic.

Potrivit oficialilor, în cadrul reuniunii vor fi discutate măsuri pentru consolidarea securității și creșterea capacității de răspuns a statelor membre NATO în fața acestor riscuri.

„Amenințările hibride nu cunosc frontiere. Trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra și să existe consecințe reale pentru cei care ne amenință siguranța în acest fel”, a transmis Oana Țoiu.

Prin organizarea acestui eveniment, Bucureștiul intră pe lista capitalelor care au găzduit deja forumul strategic NATO, alături de Helsinki, Praga și Oslo.

România își consolidează rolul în securitatea cibernetică

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că organizarea simpozionului confirmă încrederea aliaților în capacitatea României de a gestiona evenimente strategice de nivel înalt.

Totodată, oficialul a amintit că România găzduiește deja Centrul European de Competențe în materie de Securitate Cibernetică, cunoscut și sub numele de ECCC.

În acest context, Bucureștiul ar putea deveni un punct important de cooperare între Uniunea Europeană și NATO în domeniul securității cibernetice și al protejării infrastructurii critice.

Autoritățile consideră că desemnarea României drept gazdă a acestui simpozion reprezintă un semnal important privind rolul tot mai activ al țării în arhitectura de securitate euro-atlantică.

Tags:
Citește și...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Eveniment
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Eveniment
Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Eveniment
Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Eveniment
Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Eveniment
Alertă de drone în Tulcea și Galați. Cetățenii avertizați de posibilitatea prăbușirii dispozitive din spațiul aerian
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Eveniment
Focar de hantavirus pe o navă de croazieră. Autoritățile caută pasagerii răspândiți în mai multe țări
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
Eveniment
Lovitură pentru românii care vor să își cumpere apartament. Creditele au explodat după creșterea euro
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Eveniment
De ce geamurile avioanelor au un orificiu mic în sticlă
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Eveniment
Arderi ilegale și rețele de deșeuri, din nou în vizorul comisarilor Gărzii de Mediu. Ce au găsit autoritățile în Ilfov
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Eveniment
Cum ajung străinii să devină cetățeni români. Poveștile din spatele jurământului de credință față de România
Ultima oră
13:03 - Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
12:56 - Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
12:51 - Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
12:17 - Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
12:15 - Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
12:06 - Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
12:02 - Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
11:51 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
11:44 - Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
11:30 - Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare