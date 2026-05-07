România va organiza pentru prima dată în Europa de Sud-Est Simpozionul Anual al dedicat amenințărilor hibride. Evenimentul va avea loc la București în octombrie 2026 și va reuni oficiali și experți din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice.

Despre ce este vorba

România va găzdui în premieră Simpozionul Anual al NATO dedicat amenințărilor hibride, a anunțat ministrul de Externe Oana Țoiu, scrie Adevărul.

Evenimentul va avea loc la București în perioada 15-16 octombrie 2026 și marchează o premieră pentru Europa de Sud-Est.

NATO își coordonează la București strategia împotriva amenințărilor hibride

Simpozionul este dedicat amenințărilor hibride, precum atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și acțiunile de destabilizare care vizează spațiul euro-atlantic.

Potrivit oficialilor, în cadrul reuniunii vor fi discutate măsuri pentru consolidarea securității și creșterea capacității de răspuns a statelor membre NATO în fața acestor riscuri.

„Amenințările hibride nu cunosc frontiere. Trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra și să existe consecințe reale pentru cei care ne amenință siguranța în acest fel”, a transmis Oana Țoiu.

Prin organizarea acestui eveniment, Bucureștiul intră pe lista capitalelor care au găzduit deja forumul strategic NATO, alături de Helsinki, Praga și Oslo.

România își consolidează rolul în securitatea cibernetică

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că organizarea simpozionului confirmă încrederea aliaților în capacitatea României de a gestiona evenimente strategice de nivel înalt.

Totodată, oficialul a amintit că România găzduiește deja Centrul European de Competențe în materie de Securitate Cibernetică, cunoscut și sub numele de ECCC.

În acest context, Bucureștiul ar putea deveni un punct important de cooperare între Uniunea Europeană și NATO în domeniul securității cibernetice și al protejării infrastructurii critice.

Autoritățile consideră că desemnarea României drept gazdă a acestui simpozion reprezintă un semnal important privind rolul tot mai activ al țării în arhitectura de securitate euro-atlantică.