După mai bine de 24 de ore de căutări intense, un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost găsit fără viață în râul Someș, în județul Satu Mare, în urma unui incident petrecut în timpul unei plimbări cu o ambarcațiune pneumatică, scrie Agerpres.

Ce s-a întâmplat

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, dat dispărut miercuri, a fost recuperat joi dimineață din apele râului , pe raza localității Potău. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în cursul zilei de 6 mai, în zona localității Apa.

Incidentul a declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și salvare, coordonată de echipajele ISU Someș Satu Mare. Intervenția a implicat scafandri din județele Satu Mare și Maramureș, echipe de intervenție cu bărci, precum și echipaje medicale de terapie intensivă mobilă.

Căutări suspendate noaptea, reluate dimineața

Operațiunile de căutare au început imediat după dispariția bărbatului, însă au fost suspendate temporar în timpul nopții din cauza condițiilor dificile de vizibilitate. Căutările au fost reluate joi dimineață, la prima oră, când echipele au intensificat eforturile pentru localizarea victimei.

După mai multe ore de intervenție, scafandrii au reușit să identifice și să recupereze trupul neînsuflețit din apă. La fața locului a fost prezent și un echipaj medical, care a constatat decesul bărbatului.

Ancheta poliției pentru stabilirea cauzelor

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. În acest moment, nu este clar dacă a fost vorba despre o pierdere de echilibru, o problemă medicală sau alte circumstanțe care au dus la căderea din ambarcațiune.

Autoritățile urmează să analizeze toate probele și declarațiile pentru a reconstitui momentul tragediei.

Cazul este considerat unul complex, iar ancheta este în desfășurare. Ancheta va stabili în perioada următoare toate detaliile legate de acest incident tragic de pe râul Someș.