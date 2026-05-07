Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon

Adrian Teampău
07 mai 2026, 12:17
Papa Leon al XIV-lea Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Vatican Media
Cuprins
  1. Cristian Chivu merge cu Inter Milano în audiență la Papa Leon
  2. Un moment special pentru Inter

Cristian Chivu și jucătorii echipei de fotbal Inter Milano, campioana Italiei din acest sezon, vor fi primiți în audiență de Papa Leon. Evenimentul a fost programat pentru finalul săptămânii, pe 9 mai. 

Cristian Chivu merge cu Inter Milano în audiență la Papa Leon

Inter Milano, echipa pregătită de antrenorul român Cristian Chivu va fi primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea, sâmbătă, la Vatican. Audiența la Sfântul Scaun a fost programată înaintea meciului de campionat pe care Inter îl va juca cu Lazio Roma, a anunțat Biroul de presă al Vaticanului, citat de EFE. Echipa pregătită de tehnicianul român a fost încoronată campioană în Serie A, la sfârșitul săptămânii trecute,

Delegația clubului „nerazzurro” care va face vizita la Vatican va fi formată din jucători, din antrenorul Chivu, dar și din membri ai consiliului de administrație al clubului. Audiența cu pontiful este programată la ora locală 10:00 (11:00, în România), a confirmat clubul milanez.

„Sâmbătă, 9 mai, echipa, antrenorul Cristian Chivu și conducerea vor fi primiți de Sfântul Părinte la Vatican. Un moment special pentru Inter, Campioana Italiei: cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul împotriva echipei Lazio, echipa, antrenorul Cristian Chivu și conducerea vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican”, a subliniat gruparea din capitala Lombardiei.

Inter Milano se va deplasa la Roma pentru meciul de campionat cu Lazio, programat sâmbătă pe Stadio Olimpico, în cadrul etapei a 35-a a sezonului. Partida reprezintă un preambul la marele duel, programat pe 13 mai, când cele două echipe se vor reîntâlni în finala Cupei Italiei. Dacă va reuși să-și adjudece și acest trofeu, Chivu va reuși eventul încă din primul sezon la Inter.

Un moment special pentru Inter

Evenimentul de la Vatican, la care va participa și Cristian Chivu face parte din tradiția inițiată de Papă de a acorda audiențe delegațiilor sportive și echipelor de înalt nivel, care se remarcă prin performanțele lor.

Inter Milano a fost desemnată campioană în Serie A duminică seara, după ce a învins-o pe Parma cu 2-0 pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro). Deși campionatul Italiei nu s-a încheiat, echipa milaneză și-a asigurat matematic titlul, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Inter Milano câștigă pentru a 21-a oară „Scudetto”, după o campanie marcată de consecvență. Echipa a ocupat primul loc pentru cea mai mare parte a sezonului și a acumulat 26 de victorii în 35 de meciuri.

