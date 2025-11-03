Ortodonție modernă pentru un zâmbet impecabil: Tratamente personalizate cu alignere premium la DENT ESTET

Tot mai mulți oameni își doresc astăzi un zâmbet armonios și corect aliniat, dar fără să fie nevoiți să poarte aparate vizibile sau incomode. Nevoia de estetică dentară discretă este în creștere, în special în rândul adulților activi, care vor să-și continue viața profesională și socială fără schimbări majore și fără ca aparatul dentar să fie vizibil pentru ceilalți.

În acest context, tratamentul ortodontic cu alignere personalizate s-a dovedit a fi o soluție modernă și eficientă. Aproape invizibile, gutierele transparente disponibile în cadrul clinicilor sunt confortabile și adaptate stilului de viață actual.

Ce sunt alignerele și cum funcționează?

Alignerele dentare sunt gutiere transparente, realizate dintr-un material plastic rezistent și biocompatibil. Ele se fixează pe dinți și au rolul de a-i deplasa treptat în poziția corectă, fiind un tratament etapizat creat cu ajutorul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

„În clinicile DENT ESTET, procesul începe cu o planificare digitală a tratamentului. În primele ședințe, vom realiza o scanare intraorală digitală, urmată de un plan 3D al dinților. Informațiile obținute în urma acestor investigații și modelul digital creat vor sta la baza realizării gutierelor transparente. Fiecare set de gutiere (alignere) este responsabil de o mică mișcare dentară (deplasările se fac cu o succesiune de 0,20-0,25 mm per gutieră). La fiecare 1-2 săptămâni, se trece la următorul set, până la atingerea rezultatului dorit.”, explică , Medic specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Conform World Federation of Orthodontists (WFO), abordările digitale moderne, inclusiv alignerele, fac parte din evoluția firească a ortodonției, axată pe precizie și confort pentru pacient.

De ce să alegi alignerele dentare:

Confort – nu există sârme sau bracket-uri care să irite obrajii sau gingiile.

Integrare în stilul de viață – alignerele pot fi purtate la birou, la întâlniri sau la evenimente sociale fără griji.

Principalele avantajele ale tratamentului cu alignere la DENT ESTET

Personalizarea tratamentului cu alignere dentare – unul dintre marile avantaje ale alignerelor este că tratamentul este 100% personalizat, oferind astfel o predictibilitate ridicată în obținerea rezutatului dorit.

Diagnostic digital – scanarea intraorală și planificarea 3D oferă o imagine clară asupra etapelor tratamentului. În cazul în care apelezi la un astfel de tratament, vei putea vedea chiar de la început cum va arăta zâmbetul tău la final. Cercetările recente confirmă că alignerele pot controla mișcările dentare la nivel micrometric, grație preciziei scanărilor digitale.

Adaptare la stilul de viață – chiar dacă practici sport, ai un program profesional încărcat sau participi frecvent la evenimente sociale, alignerele se integrează în stilul tău de viață fără probleme.

Vizite de control – Controalele cu prezentă fizică în cabinet sunt mai scurte și mai rare în cazul alignerelor față de apartele ortodontice fixe. Conform unui sondaj realizat în SUA și Canada, ortodonții recomandă schimbarea alignerelor la intervale regulate și raportează un nivel ridicat de confort pentru pacienți.

„Alignerele transparente reprezintă una dintre cele mai bune soluții pentru pacienții care își doresc rezultate vizibile, dar fără compromisuri în stilul de viață. Din experiența clinică, pot spune că pacienții se adaptează foarte ușor la alignere, chiar și cei care au avut inițial temeri legate de confort sau de eficiență. Este o alegere sigură, modernă și ușor de acceptat de către majoritatea pacienților mei.”, a precizat Dr. Marius Ion, Medic specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială.

Fără compromisuri în stilul de viață

Un mare atu al tratamentului cu alignere este libertatea pe care o oferă în ceea ce privește alimentația și igiena orală. Rutina se menține la fel de simplă ca înainte de tratament. Alignerele pot fi îndepărtate temporar în situații speciale, cum ar fi un eveniment important sau o ședință foto, dar să nu uităm importanta purtării gutierelor minim 22 de ore pe zi din 24.

Conform British Orthodontic Society (BOS), succesul tratamentului ortodontic depinde în mare măsură de complianța pacientului, iar alignerele au avantajul de a fi mai ușor acceptate și tolerate decât aparatele convenționale.

Tehnologia în slujba confortului

Ortodonția modernă se bazează tot mai mult pe tehnologia digitală, ceea ce face tratamentele mai precise și mai confortabile.

Planificare digitală avansată – software-urile utilizate pentru realizarea alignerelor premium disponibile în cadrul clinicilor DENT ESTET, precum Invisalign® sau ™, permit simularea mișcărilor dentare și adaptarea tratamentului în timp real. Potrivit American Association of Orthodontists (AAO), digitalizarea tratamentului ortodontic crește acuratețea și predictibilitatea rezultatelor (AAO).

Monitorizare la distanță – există aplicații prin care pacienții pot trimite fotografii și actualizări, reducând numărul vizitelor fizice la clinică.

Tehnologii complementare – soluții precum scannerul iTero, soft-ul Digital Smile Design sau chiar sistemele dinamice de analiză 4D, precum MODJAW™ 4D, completează abordarea digitală, oferind o imagine realistă asupra rezultatului estetic și funcțional.

„La DENT ESTET, facem performanță în ortodonție de 26 de ani, fiind primii care am introdus conceptul de ortodonție digitală, dar și abordarea 360° a sănătății pacienților pentru rezultate cu impact imediat și durabil. Am creat un univers dedicat sănătății zâmbetului, bazat pe introducerea în premieră pe piața din România a celor mai inovatoare aparate dentare din lume, investiția în cele mai moderne tehnologii digitale și construirea unei echipe de medici cu experiență de peste 15 ani în Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială. Fiecare caz tratat de echipa DE Smart Ortho Team este o dovadă a puterii unui zâmbet sănătos și estetic, iar rezultatele noastre vorbesc de la sine despre succesul tratamentelor noastre.”, a precizat Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.