Miercuri, 3 decembrie 2025, Palatul Parlamentului va fi iluminat în mov, între orele 18:30 și 24:00, pentru a marca inițiativa , campanie dedicată promovării drepturilor, accesibilității și incluziunii persoanelor cu .

Semnificația Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități (‘International Day of People with Disability’) a fost stabilită de Adunarea Generală a ONU prin rezoluția 47/3, pentru a marca încheierea Deceniului Națiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilități (1983-1992), conform Agerpres.

Această zi are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora.

Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap, adoptată în 2006 și semnată de 180 de țări, promovează drepturile și bunăstarea persoanelor cu dizabilități, sprijinind implementarea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 și a altor formate internaționale de dezvoltare, cum ar fi Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscului de dezastre, Noua Agendă Urbană și Agenda de Acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare.

Obiectivele și provocările incluziunii

Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități subliniază importanța accesului la dezvoltare incluzivă, echitabilă și durabilă.

Agenda 2030 se angajează să „nu lase pe nimeni în urmă” și recunoaște dizabilitatea ca un factor esențial în implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Problemele vizate includ educația, ocuparea forței de muncă, inegalitatea, accesibilitatea așezărilor urbane și protecția socială.

Conform site-ului UNESCO dedicat acestei zile, tema pentru 2025 este „promovarea unor societăți incluzive pentru persoanele cu dizabilități în vederea avansării progresului social”.

Aceasta reflectă angajamentul liderilor mondiali din cadrul celui de-al Doilea Summit Mondial pentru Dezvoltare Socială de la Doha (4-6 noiembrie 2025), care au subliniat că dezvoltarea socială nu poate fi avansată fără incluziunea, participarea și conducerea deplină a persoanelor cu dizabilități.

Bariere persistente și importanța schimbării

În ciuda eforturilor globale, persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu provocări majore: risc crescut de sărăcie, acces limitat la locuri de muncă decente și salarii mai mici, lacune în protecția socială, bariere în autonomie și demnitate, precum și acces inegal la tehnologii de asistență și medii accesibile.

Marcarea Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități servește drept memento că incluziunea persoanelor cu dizabilități este atât o precondiție, cât și un factor determinant al schimbării durabile în societate.