Drulă: „Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități”. Soluția propusă de candidatul USR (FOTO)

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a criticat din nou modul în care între Primăria Generală și Primăriile de sector și a explicat cum această împărțire inechitabilă ajunge să-i afecteze pe cei mai vulnerabili dintre bucureșteni. Soluția, spune Drulă, stă în referendumurile votate anul trecut și pe care el

Cum a explicat Drulă problemele privind bugetul Capitalei

„Hai să vedem cum îi lovește problema bugetară pe cei mai vulnerabili. Primăria Capitalei are restanțe totale de 452 de milioane de lei către persoanele cu dizabilități.

Pentru că bugetul orașului e ciopârțit și banii merg direct din pixul guvernului la sectoare. Iar din ce lasă guvernul la Capitală (din ce în ce mai puțin în fiecare an) nu sunt bani pentru plata obligațiilor.

Primarul Capitalei e un administrator de faliment, jonglează cu datoriile între STB, termo, constructori și da, din păcate, și foarte trist, și persoanele cu dizabilități.

Am auzit următoarea soluție: să facă Primăria Capitalei un parteneriat/protocol cu sectoarele și să plătească sectoarele acest ajutor. Nu mă înțelegeți greșit: orice soluție e mai bună decât să nu se plătească oamenilor ce li se cuvine.

Dar acest tip de gândire arată ABSURDUL INUMAN al situației actuale a bugetului Primăriei Capitalei. În loc să lase guvernul banii direct la Capitală ca să-și poată plăti obligațiile sunt imaginate soluții care să fragmenteze mai tare decizia și viața oamenilor.

Un guvern hain, căruia îi pasă de clienții politici PSD-PNL mai mult decât de oameni, a creat o uriașă problemă socială și economică Bucureștiului.

Referendumul votat de bucureșteni este soluția”, a susținut Cătălin Drulă, într- pe Facebook.

Despre soluție, Drulă afirmase într- anterioară: „Eu cred într-un singur oraș. Cu un singur buget metropolitan. În care punem întâi toate și obligațiile financiare ALE ORAȘULUI și apoi, din ce rămâne, se fac bugetele pentru funcțiunile DELEGATE ale sectoarelor. Pe 7 decembrie putem alege o altă viziune. Numai voi, bucureștenii, puteți da semnalul că vrem un singur oraș, că vrem referendumurile , că punem proiectele mari înaintea brizbrizurilor. Că putem să ținem orașul nostru departe de tentaculele partidelor care i-au făcut atâta rău”.