Reguli noi pentru parcări. Ce schimbări a adoptat Senatul în privința parcărilor pentru persoanele cu dizabilități

Reguli noi pentru parcări. Ce schimbări a adoptat Senatul în privința parcărilor pentru persoanele cu dizabilități

Iulia Petcu
09 dec. 2025, 09:24
Reguli noi pentru parcări. Ce schimbări a adoptat Senatul în privința parcărilor pentru persoanele cu dizabilități
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce Senatul în privința parcărilor pentru persoanele cu dizabilități
  2. Cum vor funcționa cardurile de tip A și B pentru parcarea gratuită
  3. Ce obligații noi vor avea furnizorii de servicii sociale

Senatul a adoptat modificări legislative recente care schimbă modul în care persoanele cu dizabilități pot folosi parcări gratuite. De asemenea, aceste modificări reglementează noi obligații pentru furnizorii de servicii sociale. Inițiativele includ carduri-legitimație diferențiate în funcție de tipul de handicap și proceduri de accesibilizare a comunicării în instituțiile ce oferă servicii sociale. Proiectele au fost adoptate de Senat și așteaptă acum decizia finală a Camerei Deputaților.

Ce schimbări aduce Senatul în privința parcărilor pentru persoanele cu dizabilități

Luni, 8 decembrie 2025, Senatul a aprobat o propunere legislativă ce modifică Legea 448/2006 și introduce carduri-legitimație speciale pentru accesul la locurile de parcare gratuite rezervate persoanelor cu dizabilități. Documentele vor fi eliberate la cerere, iar diferențierea lor se va face în funcție de tipul de handicap (locomotor sau alte forme de dizabilitate).

În paralel, senatorii au mai adoptat o completare a legii prin care furnizorii de servicii sociale sunt obligați să își adapteze comunicarea și procedurile interne astfel încât acestea să fie accesibile persoanelor cu dizabilități.

Cum vor funcționa cardurile de tip A și B pentru parcarea gratuită

Noua propunere legislativă stabilește că persoanele cu handicap ori reprezentanții lor legali vor putea solicita cardul-legitimație necesar utilizării locurilor gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană posesoare a cardului va beneficia automat de parcare fără costuri, indiferent dacă persoana conduce sau este pasager.

Aceste carduri sunt împărțite în două categorii:

  • tip A, emis pentru persoanele cu handicap locomotor care folosesc dispozitive de mers precum scaun rulant, cadru, orteze sau bastoane;
  • tip B, destinat celorlalte tipuri de dizabilități.

Autoritățile locale vor trebui să marcheze vizibil și clar locurile rezervate persoanelor cu mobilitate redusă, utilizând simboluri grafice, culori distincte și un text ușor de observat.

Proiectul legislativ introduce amenzi pentru șoferii care folosesc în mod necorespunzător locurile destinate persoanelor cu handicap locomotor. Deținătorii de carduri de tip B care parchează pe aceste spații riscă sancțiuni cuprinse între 500 și 1.500 de lei. Obiectivul măsurii este protejarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la locurile special amenajate pentru nevoile lor, relatează capital.ro.

Ce obligații noi vor avea furnizorii de servicii sociale

O altă completare a Legii 448/2006, adoptată tot de Senat, vizează accesibilizarea tuturor serviciilor sociale. Furnizorii acreditați, fie ei publici sau privați, vor trebui să ofere informații și proceduri adaptate beneficiarilor cu dizabilități senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare.

Noile reguli prevăd materiale accesibile, precum documente în Braille, materiale audio, videoclipuri subtitrate, interpretare în limbaj mimico-gestual și diverse soluții de comunicare alternativă.

În plus, personalul va fi instruit pentru a putea comunica eficient cu beneficiarii, iar spațiile vor trebui semnalizate prin pictograme, elemente tactile, semnale sonore sau vibrații. Inițiativele aparțin unui grup de parlamentari liberali și urmează să treacă prin votul final al Camerei Deputaților, care are rol decizional.

