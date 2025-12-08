O nouă zi liberă pentru români, proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat. Senatorul PSD Claudiu Catană a propus un proiect de lege care vizează acordarea unei zile libere pentru părinți în prima zi a anului școlar.

Această inițiativă a fost adoptată tacit de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților, forul decizional. Proiectul este relevant pentru părinții care doresc să participe la festivitățile de deschidere ale anului școlar.

„Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”, potrivit unui proiect de lege, informează România TV.

Care este scopul acestui proiect de lege, adoptat tacit de Senat

Proiectul de lege inițiat de senatorul oferă părinților o zi liberă în prima zi de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Scopul acestei măsuri este de a permite părinților să fie prezenți la festivitățile de deschidere, oferind astfel suport emoțional copiilor lor.

Inițiativa a fost gândită pentru a răspunde nevoii de implicare parentală în momentele importante ale educației copiilor, având în vedere că prezența părinților în astfel de momente poate contribui la o tranziție mai ușoară pentru elevi.

Impactul asupra părinților

Acordarea unei zile libere părinților în prima zi de școală poate avea un impact semnificativ asupra familiei, permițându-le acestora să petreacă timp de calitate cu copiii lor într-un moment important al anului școlar. De asemenea, poate reduce stresul asociat cu organizarea acestei zile, având în vedere că părinții nu vor mai trebui să-și ia zile de concediu sau să găsească alte soluții pentru a fi prezenți.

Criticii acestei propuneri ar putea argumenta că impactul economic asupra angajatorilor trebuie, de asemenea, luat în considerare, în special în sectoarele unde prezența angajaților este esențială.

Proiectul de lege vine în contextul calendarului școlar 2025-2026, care include vacanțele de iarnă, vacanța mobilă din februarie, vacanța de primăvară și vacanța de vară, cu precizări privind încheierea anului pentru diverse clase. Aceste date sunt esențiale pentru planificarea activităților școlare și familiale.

Implementarea unei zile libere pentru părinți poate afecta, de asemenea, modul în care instituțiile școlare își organizează evenimentele de început de an, având în vedere că prezența părinților ar putea fi mult mai mare.

Care sunt următorii pași legislativi

După adoptarea tacită de către Senat, proiectul de lege se află acum la , unde va fi dezbătut și, eventual, aprobat. Camera Deputaților este forul decizional, iar dacă proiectul va fi aprobat, va intra în vigoare începând cu anul următor.