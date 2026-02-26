B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România s-a zguduit de două ori joi dimineața! Unde s-au produs cutremurele și ce magnitudine au avut

România s-a zguduit de două ori joi dimineața! Unde s-au produs cutremurele și ce magnitudine au avut

Ana Beatrice
26 feb. 2026, 08:48
România s-a zguduit de două ori joi dimineața! Unde s-au produs cutremurele și ce magnitudine au avut
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde și când s-a produs cutremurul din Vrancea
  2. Ce magnitudine a avut cutremurul produs după miezul nopții

Un nou cutremur, de intensitate redusă, a avut loc joi dimineață în zona seismică Vrancea, din județul Vrancea. Informația a fost confirmată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la doar câteva ore după un alt eveniment similar, înregistrat în cursul nopții, imediat după miezul nopții.

Unde și când s-a produs cutremurul din Vrancea

Seismul a fost înregistrat la ora 05:37 și a avut o magnitudine de 3,3 pe scara Richter, fiind considerat unul slab. Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 120 de kilometri, specifică zonei seismice Vrancea.

Mișcarea tectonică a avut loc în apropierea mai multor orașe importante. Aceasta s-a produs la 31 de kilometri vest de Focșani, 61 de kilometri nord de Buzău și 92 de kilometri est de Brașov. De asemenea, seismul s-a resimțit în zona aflată la 80 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 90 de kilometri sud-vest de Bârlad și 96 de kilometri sud de Bacău.

Ce magnitudine a avut cutremurul produs după miezul nopții

Un alt cutremur s-a produs la ora 00:31, în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău. Mișcarea tectonică a avut o magnitudine de 2,7 pe scara Richter și a fost catalogată drept una slabă. Conform datelor transmise de specialiști, seismul s-a produs la o adâncime de 124,6 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante. Acesta s-a aflat la 49 de kilometri nord-vest de Buzău și la 65 de kilometri est de Brașov. Totodată, cutremurul s-a produs la 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și la 65 de kilometri vest de Focșani. De asemenea, acesta a fost situat la 66 de kilometri nord-est de Ploiești și la 96 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Tags:
Citește și...
Boala periculoasă care nu mai ține cont de vârstă. Tot mai mulți români tineri ajung la spital: „Când simt că nu e bine, mă opresc din orice”
Eveniment
Boala periculoasă care nu mai ține cont de vârstă. Tot mai mulți români tineri ajung la spital: „Când simt că nu e bine, mă opresc din orice”
Inundații în două localități din Giurgiu. Județul este sub cod portocaliu emis de hidrologi
Eveniment
Inundații în două localități din Giurgiu. Județul este sub cod portocaliu emis de hidrologi
Mercenarul Horațiu Potra nu mai suportă regimul dur din închisoare. Solicitarea făcută după luni de maximă securitate
Eveniment
Mercenarul Horațiu Potra nu mai suportă regimul dur din închisoare. Solicitarea făcută după luni de maximă securitate
Un val de căldură neobișnuit a adus vara peste noapte în vestul Europei. Temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade în Franţa şi Spania
Eveniment
Un val de căldură neobișnuit a adus vara peste noapte în vestul Europei. Temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade în Franţa şi Spania
Spărgători de locuințe în Germania, reținuți la Bârlad. Printre victime, fostul manager al lui Michael Schumacher
Eveniment
Spărgători de locuințe în Germania, reținuți la Bârlad. Printre victime, fostul manager al lui Michael Schumacher
Primul troleibuz electric din China a ieșit în probe prin București: Pe ce linii va circula noul vehicul Yuton
Eveniment
Primul troleibuz electric din China a ieșit în probe prin București: Pe ce linii va circula noul vehicul Yuton
Un bucureștean a înșelat mai mulți oameni să îi dea bani în schimbul unor tirbuşoane
Eveniment
Un bucureștean a înșelat mai mulți oameni să îi dea bani în schimbul unor tirbuşoane
Harta locurilor de muncă: Mii de variante pentru cei fără studii superioare
Eveniment
Harta locurilor de muncă: Mii de variante pentru cei fără studii superioare
Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft
Eveniment
Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft
Ministerul Apărării: O dronă a intrat în spațiul național, în zona localității Sfântu Gheorghe
Eveniment
Ministerul Apărării: O dronă a intrat în spațiul național, în zona localității Sfântu Gheorghe
Ultima oră
11:24 - Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
11:01 - Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
10:55 - Ilie Bolojan a mințit. Tăierea sporului de doctorat nu a fost discutată cu rectorii universităților. Iar a tăiat de capul lui
10:52 - Boala periculoasă care nu mai ține cont de vârstă. Tot mai mulți români tineri ajung la spital: „Când simt că nu e bine, mă opresc din orice”
10:30 - Inundații în două localități din Giurgiu. Județul este sub cod portocaliu emis de hidrologi
10:22 - ULTIMA ORĂ: Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când preia conducerea Ambasadei
10:09 - Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
10:07 - Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
10:03 - Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
09:34 - Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump