Un nou cutremur, de intensitate redusă, a avut loc joi dimineață în zona seismică Vrancea, din județul Vrancea. Informația a fost confirmată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ).

Seismul s-a produs la doar câteva ore după un alt eveniment similar, înregistrat în cursul nopții, imediat după miezul nopții.

Unde și când s-a produs cutremurul din Vrancea

Seismul a fost înregistrat la ora 05:37 și a avut o magnitudine de 3,3 pe scara Richter, fiind considerat unul slab. Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 120 de kilometri, specifică zonei seismice Vrancea.

Mișcarea tectonică a avut loc în apropierea mai multor orașe importante. Aceasta s-a produs la 31 de kilometri vest de Focșani, 61 de kilometri nord de Buzău și 92 de kilometri est de . De asemenea, seismul s-a resimțit în zona aflată la 80 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 90 de kilometri sud-vest de Bârlad și 96 de kilometri sud de Bacău.

Ce magnitudine a avut cutremurul produs după miezul nopții

Un alt cutremur s-a produs la ora 00:31, în , pe teritoriul județului Buzău. Mișcarea tectonică a avut o magnitudine de 2,7 pe scara Richter și a fost catalogată drept una slabă. Conform datelor transmise de specialiști, seismul s-a produs la o adâncime de 124,6 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante. Acesta s-a aflat la 49 de kilometri nord-vest de Buzău și la 65 de kilometri est de Brașov. Totodată, cutremurul s-a produs la 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și la 65 de kilometri vest de Focșani. De asemenea, acesta a fost situat la 66 de kilometri nord-est de Ploiești și la 96 de kilometri nord-est de Târgoviște.