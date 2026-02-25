Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că Guvernul e „la un pas” de a adopta Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Reforma va presupune introducerea de contracte de mandat și criterii de performanță, precum și reducerea numărului de direcții regionale de la 41 la 19. Buzoianu a mai precizat că toate partidele din coaliție și-au dat acordul pentru această reformă.

Ministra Diana Buzoianu, explicații despre reforma la Romsilva

„Suntem la un pas de a adopta Hotărârea de Guvern privind reorganizarea. Această reorganizare, așa cum există astăzi, o înțelegere între toate partidele din coaliție, va presupune trecerea la 19 direcții regionale, de la 41 de direcții la 19 direcții. Hotărârea va cuprinde inclusiv criterii de performanță.

Asta înseamnă că directorii Direcțiilor Silvice Regionale vor da concurs. Cine va fi câștigător va semna, nu un contract de muncă, ci un contract de mandat și este foarte diferit și important, pentru că contractul de mandat maxim se poate prelungi până la 5 ani de zile și maxim, dacă mai poate să obțină încă o dată la concurs, nu mai poate avea 5 ani de zile”, a declarat Diana Buzoianu, la

Directorii silvici își vor pierde posturile dacă nu îndeplinesc criteriile de performanță

Aceasta a precizat apoi că în prezent există directori silvici de 20-30 de ani pe funcții, „fără să facă absolut nimic sau poate mai rău, întorcând ochii la și la tăierile ilegale”.

„Deci vor fi concursuri, în urma concursului, se vor semna contracte de mandat și contractele respective de mandat vor avea criterii de performanță atașate. În fiecare an se va analiza criteriul de performanță, îndeplinirea lor. Dacă nu se îndeplinesc criteriile de performanță, nu vor mai putea să continue”, a mai explicat ministra Mediului, Diana Buzoianu.