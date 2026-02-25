Un bărbat în vârstă de 45 de ani din București a fost reţinut de poliţiştii din Piteşti pentru comiterea mai multor infracţiuni de cu… tirbușoane. El ar fi convins mai multe persoane să-i dea diverse sume de bani în schimbul acestora.

Bucureștean acuzat de înşelăciuni cu tirbuşoane

„Din cercetări s-a stabilit că în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, un bărbat, identificat în urma cercetărilor ca fiind un bărbat de 45 de ani, din Bucureşti, ar fi determinat mai multe persoane să îi remită sume de bani în schimbul unor tirbuşoane, pretinzând înţelegeri anterioare cu persoane apropiate persoanelor vătămate”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean , într-un comunicat.

Poliţiştii au făcut percheziții în casa bărbatului din Capitală. El a fost dus apoi la audieri.

Inițial, bucureșteanul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, apoi instanța a dispus în cazul său măsura controlului judiciar. Polițiștii continuă cercetările.