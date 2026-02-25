B1 Inregistrari!
Ministerul Apărării: O dronă a intrat în spațiul național, în zona localității Sfântu Gheorghe

Traian Avarvarei
25 feb. 2026, 20:43
Sursa Foto simbol: Hepta.ro / Alpha Press / Lafargue Raphael

Ministerul Apărării a anunțat că două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, după ce radarele ministerului au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național. Drona a intrat pentru scurt timp în România, evoluând doar deasupra apelor teritoriale. Viața oamenilor nu a fost pusă în pericol, a mai transmis MApN.

Ce spune Ministerul Apărării despre drona intrată în spațiul aerian al României

„Miercuri, 25 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană.

La ora 18.07 a fost emis un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18.45 și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene în zonă.

Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale”, a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat.

Locuitorii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert

Amintim că locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați, printr-un mesaj RO-Alert, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian. Ei au fost îndemnați să se adăpostească în spații sigure.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se mai arăta în mesajul RO-Alert.

