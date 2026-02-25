Deputatul PNL Mircea Roșca a recunoscut că la petrecerea de ziua sa de naștere și premierul liberal Ilie Bolojan. Roșca a admis că „trecem prin momente dificile”, dar spune că au discutat, împreună cu primarii liberali din Prahova, despre „măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre”.

Ce spune Mircea Roșca despre petrecere

„👉 Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună cu familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi.

Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu ministrul Afacerilor Interne și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

🤝🏻🤝🏻🤝🏻 Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre.

Da, trecem prin momente dificile. Dar sunt momente necesare. Și tocmai acum este timpul să fim uniți, să avem dialog și să arătăm că România este pe drumul cel bun.

Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Vă mulțumesc tuturor!

Dumnezeu să ne întărească, să ducem această grea misiune până la capăt!🙏”, a transmis Mircea Roșca, pe Facebook.

Bolojan, la petrecere după ședința de guvern

CanCan a scris că premierul Ilie Bolojan a mers la petrecerea lui Mircea Roșca, imediat după ședința de guvern în care a fost adoptată reforma administrativă. La petrecere au mai mers și alți lideri liberali, precum ministrul Cătălin Predoiu.

CanCan a mai scris că Bolojan n-a dansat, dar a ținut un mic discurs și a ciocnit un pahar în cinstea sărbătoritului. Premierul a plecat în jurul orei 00.50, dar petrecerea a continuat până dimineață.