B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)

Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)

Traian Avarvarei
25 feb. 2026, 23:08
Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar...” (FOTO)
Deputatul Mircea Roșca (PNL) și premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Mircea Roșca / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Mircea Roșca despre petrecere
  2. Bolojan, la petrecere după ședința de guvern

Deputatul PNL Mircea Roșca a recunoscut că la petrecerea de ziua sa de naștere a participat și premierul liberal Ilie Bolojan. Roșca a admis că „trecem prin momente dificile”, dar spune că au discutat, împreună cu primarii liberali din Prahova, despre „măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre”.

Ce spune Mircea Roșca despre petrecere

„👉 Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reușit să aduc împreună cu familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcția României de astăzi.

Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu ministrul Afacerilor Interne și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

🤝🏻🤝🏻🤝🏻 Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre.

Da, trecem prin momente dificile. Dar sunt momente necesare. Și tocmai acum este timpul să fim uniți, să avem dialog și să arătăm că România este pe drumul cel bun.

Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă. Vă mulțumesc tuturor!

Dumnezeu să ne întărească, să ducem această grea misiune până la capăt!🙏”, a transmis Mircea Roșca, pe Facebook.

Bolojan, la petrecere după ședința de guvern

CanCan a scris că premierul Ilie Bolojan a mers la petrecerea lui Mircea Roșca, imediat după ședința de guvern în care a fost adoptată reforma administrativă. La petrecere au mai mers și alți lideri liberali, precum ministrul Cătălin Predoiu.

CanCan a mai scris că Bolojan n-a dansat, dar a ținut un mic discurs și a ciocnit un pahar în cinstea sărbătoritului. Premierul a plecat în jurul orei 00.50, dar petrecerea a continuat până dimineață.

@cancan_ro Ieri a fost o zi importantă din punct de vedere politic. Guvernul Bolojan a adoptat proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Iar după ședințe lungi și pline de decizii importante în ceea ce privește viitorul țării, ministrul Ilie Bolojan a mers la o zi de naștere. CANCAN.RO a fost pe urmele lui Ilie Bolojan și, în exclusivitate, vă vom arăta cum și-a petrecut seara. Ziua poartă pe umeri resposabilitatea țării noastre, iar noaptea, Ilie Bolojan merge să își sărbătorească prietenul. Seara trecută, după o zi plină în Guvern, premierul a prins puțin timp liber și a mers la o petrecre în afara Bucureștiului, la Ploiești, la restaurantul Casa Timiș. Era ziua bunului său prieten, Mircea Roșca, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României. A fost o seară ca între prieteni vechi, iar Ilie Bolojan a ținut și un discurs în cinstea sărbătoritului. #iliebolojan #premier #romania #fyp #cancan ♬ original sound – cancan.ro

Tags:
Citește și...
Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
Politică
Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
Politică
Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
Politică
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
Politică
Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
Politică
Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
Politică
O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (VIDEO, FOTO)
Politică
Bolojan a mers la petrecerea unui prieten, după ședința de guvern. Premierul, surprins zâmbind! (VIDEO, FOTO)
George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Politică
George Simion vrea la guvernare: „Vrem Puterea”. Ce minister vrea să preia liderul AUR
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Politică
Se rupe coaliția? Sorin Grindeanu anunță vot intern în PSD. Se decide dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
Politică
Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
Ultima oră
23:32 - Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
23:22 - Harta locurilor de muncă: Mii de variante pentru cei fără studii superioare
22:42 - Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh
22:40 - Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
22:11 - Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA
22:11 - Dan Negru, rugăminte neașteptată pentru un celebru trapper: „Îl rog public să lanseze mai puține hituri”
22:07 - Primesc pensionarii ajutorul de 1.000 de lei sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii, Florin Manole (VIDEO)
21:35 - Pedeapsă cu suspendare pentru un arbitru austriac care filma fotbalistele pe ascuns în vestiar. Sportivele cer o pedeapsă mai dură
21:33 - Ministrul PSD al Muncii, după anunțul lui Grindeanu: „În PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic așa, a social-democrației” (VIDEO)
21:24 - O deputată POT cere anularea concertului formației Trooper. A lansat și o petiție: ‘Suntem în plin Post al Paștelui’