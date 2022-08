Paris Hilton vine la Craiova. A refuzat să-i pună muzică președintelui Biden pentru nunta cântăreței Britney Spears

Craiova găzduiește în perioada 26-28 august Festivalul IntenCity. Paris Hilton vine la Craiova, la Festivalul IntenCity, la seara DJ-ilor.

Paris Hilton l-a refuzat pe Biden pentru Britney

Vedeta internațională s-a apucat de curând de muzică şi e invitată să mixeze alături de nume deja consacrate precum Afrojack, DJ Snake, Mahmut Orhan sau Paul Van Dyk.

Hilton a dezvăluit în timpul unui episod din podcastul „This is Paris” intitulat „This is… We Went to a Wedding Last Night” că a refuzat să pună muzică la un eveniment organizat de președintele SUA, Joe Biden, pentru că a preferat să meargă la nunta lui Britney Spears.

„De fapt, am fost rugată să fiu DJ pentru președinte și pentru toți ceilalți președinți din întreaga lume la cină”.

Festivalul IntenCity, la prima ediție, aduce la Craiova pe lângă cei mai importanți DJ, nume de succes din muzica latino precum Luis Fonsi, Natti Natasha, Jason Derulo, dar și formații sau artiști care au făcut istorie, precum Boney M, Modern Talking, Sandra, Mr President, Ricchi e Poveri, No Mercy sau la Bouche.