În cadrul unui experiment, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” a demonstrat că păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) nu întâmpină probleme la adaptarea în Marea Neagră. Rezultatele cercetării deschid noi orizonturi pentru țara noastră, puternic impactată de deschiderea pe care o are la mare.

Cum s-a desfășurat experimentul

Experimentul a început în urmă cu aproape un an, în noiembrie 2024, atunci când cercetătorii au transferat pui de păstrăv curcubeu de la o păstrăvărie din Prahova, direct în în sistemul recirculant marin (RAS) al INCDM. În ciuda diferenței bruște de temperatură și salinitate, peștii s-au adaptat exemplar la noul mediu.

„Am transferat loturi de puiet de Oncorhynchus mykiss (biomasă medie de 35 g) oferit de Păstrăvăria Valea Stânii Zăganu direct în sistemul recirculant marin (RAS) al INCDM în luna noiembrie 2024.

În ciuda schimbării bruște a salinității (de la apă dulce la 15‰) și a diferenței de temperatură relativ mare (de la 10°C la 15°C), toți indivizii au înotat și s-au hrănit normal, neprezentând semne de stres”, a scris .

La ce greutate a ajuns păstrăvul curcubeu după un an

Rezultatele cercetării au fost extrem de satisfăcătoare. Nu doar că niciunul dintre exemplare nu a murit din cauza schimbării de mediu, dar păstrăvul curcubeu a demonstrat că se poate dezvolta armonios în apa Mării Negreu, ajungând la o greutate chiar și de 1.600 de grame. Salinitatea nu le-a creat probleme păstrăvilor curcubeu, în schimb, temperatura mult prea mare a determinat anumite schimbări de comportament.

„Pe durata experimentului, am înregistrat mortalitate zero, atât la transferul brusc din apa dulce în apa marină, cât şi pe întreaga perioadă monitorizată.

Utilizarea sistemului RAS modern a asigurat un control optim al parametrilor de mediu. Referitor la toleranța la temperatură, am constatat că indivizii de O. mykiss încep să își modifice comportamentul când apa depășește 22°C, refuzând complet hrănirea la o temperatură de 24,5°C. Salinitatea, pe de altă parte, nu a fost deloc problematică, valoarea constantă de 14-16‰ fiind optimă pentru o creștere susținută, fără șoc osmotic ca urmare a transferului brusc. Valorile oxigenului dizolvat (saturabilitate medie 65%) și ale pH-ului (medie înregistrate în timpul experimentului au fost bune pentru acvacultura păstrăvului-curcubeu.

Creșterea înregistrată în RAS a fost susţinută, păstrăvii multiplicându-și biomasa inițială de peste 40 ori, atingând, după 1 an în apă marină, biomase medii de peste 1.600 g, valori excelente”, a mai scris INCDM.

Cu ce probleme s-au confruntat o parte din păstrăvii curcubeu

Deși, la schimbarea de mediu, nu s-au observat schimbări negative în ceea ce privește bunăstarea animalelor, o parte dintre păstrăvii curcubeu s-au confruntat cu o problemă fregventă în rândul speciilor similar, din apele sărate. Din fericire, problema s-a remediat rapid, iar peștii afectați s-au recuperat complet.

Pe de altă parte, s-a observat o creștere a calității cărnii, datorită procesului așa-numit „somonare”.

„Nu am documentat probleme majore de bunăstare animală sau sănătate a peștilor, fiind înregistrată doar ocazional afecțiunea denumită «water belly» (boală caracteristică salmonidelor crescute în apă sărată, ce se manifestă prin mărirea excesivă şi umplerea stomacului cu apă). Hrănirea a fost oprită pentru o zi și, ulterior, balonarea a scăzut și în cele din urmă a dispărut, peștii afectați recuperându-se complet.

Furajul administrat, îmbogățit cu betacaroteni naturali (astaxantină), a contribuit, alături de salinitate, la creșterea calității cărnii prin procesul de «somonare», exemplarele având o colorație a cărnii caracteristică roz intens, care le crește atractivitatea comercială”, potrivit INCDM.

Cât va costa păstrăvul curcubeu

După ce păstrăvul curcubeu a demonstrat că se poate adapta cu succes la Marea Neagră, două ferme piscicole din și 2 Mai se pregătesc să dea startul producției de pește din această specie. Asta înseamncă că, în scurt timp, păsătrăvul curcubeu ar putea ajunge în restaurantele de pe litoral.

Prețul estimat este între 50 și 60 de lei kilogramul, iar în meniu va fi disponibil sub formă de filet sau sushi.