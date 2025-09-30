B1 Inregistrari!
Circulația feroviară pe ruta Constanța – Mangalia, suspendată. Ce alternativă au călătorii până la finalizarea lucrărilor

Circulația feroviară pe ruta Constanța – Mangalia, suspendată. Ce alternativă au călătorii până la finalizarea lucrărilor

Iulia Petcu
30 sept. 2025, 19:21
Foto: Facebook / CFR Călători
Cuprins
  1. Ce presupun lucrările de modernizare
  2. Care este valoarea investițiilor

De la începutul lunii octombrie, legătura feroviară dintre Constanța și Mangalia intră într-o pauză forțată. Măsura este necesară pentru modernizarea a două puncte importante de pe traseu, iar călătorii vor fi nevoiți să se deplaseze cu autobuze puse la dispoziție de CFR Călători. Suspendarea va dura până în februarie 2026 și face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a infrastructurii feroviare.

Ce presupun lucrările de modernizare

Începând cu 1 octombrie 2025, trenurile nu vor mai circula pe ruta Constanța –  Mangalia din cauza unor lucrări de modernizare la stațiile HC Neptun și Costinești Tabără. Aici, peroanele vechi urmează să fie demolate și înlocuite cu unele noi, adaptate cerințelor actuale de siguranță și accesibilitate. Totodată, sunt planificate intervenții asupra clădirilor, instalațiilor electrice și sanitare, dar și asupra sistemelor de informare a pasagerilor.

Pe durata celor patru luni de șantier, călătorii nu vor rămâne fără alternative. CFR Călători introduce curse de autobuz care vor prelua pasagerii pe aceeași rută, biletele cumpărate pentru tren fiind valabile și pentru transportul rutier. Programul autobuzelor a fost deja publicat și poate fi consultat pe site-ul oficial al companiei, pentru a corespunde cât mai bine orarului obișnuit al trenurilor, scrie Digi24.

Intervențiile fac parte din proiectul „Modernizarea/Reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – SRCF Constanța”, finanțat prin Programul Transport, cu sprijin european nerambursabil. În stațiile vizate vor fi instalate containere modulare pentru case de bilete și grupuri sanitare, se vor reface peroanele și copertinele, iar accesul va fi adaptat și pentru persoanele cu mobilitate redusă. În plus, se vor monta panouri fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului și vor fi implementate sisteme moderne de telecomunicații.

Care este valoarea investițiilor

Proiectul pentru Halta Neptun are o valoare de peste 16 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată din fonduri externe. Lucrările sunt supravegheate de Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța, care are rolul de a urmări respectarea termenelor și a standardelor de execuție, relatează Clubferoviar.ro.

Modernizarea celor două stații are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea siguranței pentru pasageri. Totodată, autoritățile speră ca noile investiții să atragă mai mulți călători către tren, în detrimentul transportului rutier sau aerian. Astfel, proiectul nu vizează doar confortul imediat al pasagerilor, ci și o repoziționare a transportului feroviar ca alternativă viabilă și modernă.

