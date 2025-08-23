Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia

Patru persoane au murit și una a fost rănită într-un grav accident rutier produs, sâmbătă, în județul Argeș.

Cum s-a produs accidentul

Cei cinci s-au răsturnat cu mașina în comuna argeșeană Albeștii de Muscel, în zona montană Portăreasa.

„De urgență, către locul indicat colegii noștri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceștia fiind preluați de vehicule de teren”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

Din cele cinci victime, doar una a mai supraviețuit accidentului. Este vorba despre un tânăr de circa 23 de ani, care a fost preluat cu un elicopter SMURD. El era conștient.

La fața locului au intervenit o echipă mixtă formată din pompieri, polițiști și salvamontiști.