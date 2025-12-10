B1 Inregistrari!
Patru ore, peste 1.100 de sancțiuni aplicate. Care au fost principalele infracțiuni constatate de polițiștii rutieri

Selen Osmanoglu
10 dec. 2025, 12:45
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Sancțiuni și infracțiuni constatate
  2. Sancțiuni aplicate pietonilor, bicicliștilor și altor participanți la trafic
  3. Rezultatele acțiunii și siguranța participanților la trafic

Polițiștii de la Rutieră și Ordine Publică au desfășurat marți, între orele 11:00 și 15:00, o amplă acțiune pe Drumului Național 1, în județele Ilfov, Prahova, Brașov, Sibiu, Alba, Cluj și Bihor. În cadrul acțiunii, au fost organizate 67 de filtre fixe și mobile. Astfel, au fost aplicate peste 1.100 de sancțiuni contravenționale și reținute 30 de permise de conducere.

Sancțiuni și infracțiuni constatate

„În urma neregulilor constatate, polițiștii au constatat o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, au aplicat 1.120 de sancțiuni contravenționale, dintre care 672 pentru depășirea regimului legal de viteză, nouă pentru depășiri neregulamentare, două pentru neacordare de prioritate, 114 pentru neportul centurii de siguranță și trei pentru folosirea telefonului la volan”, conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În plus, au fost reținute 30 de permise de conducere și retrase 58 de certificate de înmatriculare. Cu sprijinul specialiștilor RAR, au fost verificate tehnic 130 de vehicule, scrie Agerpres.

Sancțiuni aplicate pietonilor, bicicliștilor și altor participanți la trafic

Acțiunea nu a vizat doar șoferii: „Totodată, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale bicicliștilor, una unui conducător de trotinetă, nouă pietonilor și una unui conducător de atelaj.”

Pentru creșterea siguranței, polițiștii au folosit peste 50 de cinemometre și au efectuat 539 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest, precum și șase teste pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive.

Rezultatele acțiunii și siguranța participanților la trafic

Cu toate că numărul sancțiunilor aplicate a fost ridicat, IGPR a informat că „pe durata acțiunii, nu au fost înregistrate accidente rutiere”.

Acest lucru arată că acțiunile preventive și controalele sporite contribuie la menținerea siguranței în trafic pe tronsoanele cu risc ridicat.

Acțiuni similare vor continua, iar polițiștii recomandă conducătorilor auto și celorlalți participanți la trafic să respecte regulile rutiere și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a preveni accidentele și pentru a reduce riscurile pe drumurile naționale.

