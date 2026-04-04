Pelerinaj de Florii în București. Mii de credincioși, așteptați la procesiunea organizată de Patriarhia Română

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 09:26
Foto: basilica.ro
Cuprins
  1. Traseul pelerinajului prin Capitală
  2. Programul principal al evenimentului
  3. Semnificația sărbătorii Floriilor
  4. Tradiții păstrate de credincioși

Ierarhi, preoți, monahi și credincioși din Capitală și județul Ilfov participă, sâmbătă, la tradiționalul Pelerinaj de Florii, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim.

Traseul pelerinajului prin Capitală

Evenimentul religios se desfășoară în București, cu sprijinul Centrului de Presă Basilica. Pelerinajul începe la Catedrala Națională și urmează un traseu bine stabilit prin oraș, conform Agerpres.

Credincioșii vor parcurge Strada Izvor, vor face prima oprire la Paraclisul Catedralei Naționale, apoi vor continua pe Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției și Bulevardul Unirii. A doua oprire este programată la Crucea brâncovenească, de la baza Colinei Bucuriei, urmând ca procesiunea să se încheie la Catedrala Patriarhală.

Programul principal al evenimentului

Potrivit organizatorilor, pelerinajul include mai multe momente importante:

  • Slujba Vecerniei la Catedrala Națională: ora 15:00
  • Sfințirea ramurilor de salcie: ora 16:00
  • Plecarea în procesiune: ora 16:15
  • Prima oprire la Paraclis: ora 16:30
  • A doua oprire la Crucea brâncovenească: ora 17:30
  • Sosirea la Catedrala Patriarhală: ora 17:45

La final, credincioșii vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, care va sfinți icoana praznicului „Intrării Domnului în Ierusalim”, va rosti rugăciuni de binecuvântare și va adresa un cuvânt de învățătură.

Semnificația sărbătorii Floriilor

Duminică, creștinii ortodocși, romano-catolici și greco-catolici sărbătoresc Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută drept Floriile. Potrivit tradiției, este momentul în care Iisus Hristos a fost întâmpinat ca Împărat de mulțimi, cu ramuri de finic și de măslin.

„Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului”- sunt cuvintele prin care oamenii L-au întâmpinat, recunoscându-L drept Mesia și Mântuitor.

Tradiții păstrate de credincioși

De Florii, credincioșii merg la biserică pentru a sfinți ramuri de salcie, pe care le păstrează apoi la uși, ferestre sau porți. În unele zone, acestea sunt folosite în ritualuri considerate protectoare împotriva bolilor și relelor.

Ramurile de salcie simbolizează ramurile de finic cu care a fost întâmpinat Iisus în Ierusalim și marchează începutul ultimei săptămâni din Postul Paștelui – Săptămâna Patimilor, perioada de pregătire pentru sărbătoarea Învierii.

