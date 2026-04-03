B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce să faci cu salcia sfințită după slujba de Florii pentru a te feri de ghinion tot anul

Ce să faci cu salcia sfințită după slujba de Florii pentru a te feri de ghinion tot anul

Flavia Codreanu
03 apr. 2026, 18:49
Ce să faci cu salcia sfințită după slujba de Florii pentru a te feri de ghinion tot anul
sursă foto: captură doxologia/ Oana nechifor
Cuprins
  1. Care este locul cel mai potrivit unde se pune salcia sfințită
  2. Ce rol are în viața de familie și în gospodărie aceste ramuri
  3. Cum trebuie păstrate crenguțele

Salcia sfințită este purtată de credincioși la biserică pentru a fi binecuvântată de preoți. Aceste ramuri sunt văzute ca un scut împotriva necazurilor, și care aduc liniște, sănătate și prosperitate membrilor familiei.

Care este locul cel mai potrivit unde se pune salcia sfințită

Imediat ce slujba de Florii se încheie, ramurile binecuvântate trebuie așezate într-un loc de cinste, cel mai adesea în spatele icoanei din casă. Acest gest simbolizează legătura dintre divinitate și gospodărie, și oferă protecție spirituală locuinței. În multe regiuni ale țării, oamenii aleg să pună crenguțele și la ferestre sau deasupra ușii de la intrare, crezând cu tărie că acest obiect ritualic are puterea de a ține la distanță bolile, farmecele și chiar fenomenele meteo extreme, precum grindina sau furtunile violente.

Ce rol are în viața de familie și în gospodărie aceste ramuri

Tradiția populară îi atribuie salciei puteri tămăduitoare, fiind folosită în diverse ritualuri casnice. Părinții obișnuiesc să își atingă ușor copiii cu ramurile verzi pentru a-i feri de suferințe, în timp ce fetele tinere le așază sub pernă în noaptea de Florii pentru a-și visa ursitul. De asemenea, în mediul rural, crenguțele sunt duse în grădini sau la pomii fructiferi, existând credința că prezența lor va asigura un an agricol mănos și un rod bogat, protejând culturile de dăunători.

Cum trebuie păstrate crenguțele

Un aspect esențial al acestei tradiții este faptul că aceste ramuri nu trebuie sub nicio formă aruncate la gunoi, pentru că considerate obiecte sfinte. Ele se păstrează cu respect tot anul, până la următoarea sărbătoare a Floriilor, când sunt înlocuite cu unele proaspete. Atunci când devin uscate, ramurile vechi trebuie fie arse, fie puse într-un loc curat, de preferat în natură, unde să nu fie călcate în picioare. Acest mod de gestionare arată respectul profund față de simbolul religios și păstrează nealterată energia pozitivă adusă în casă de-a lungul întregului an.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”