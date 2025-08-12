Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori

Vești bune vin pentru o parte dintre din România, în contextul noilor modificări fiscale adoptate recent. Din 1 august, cei care încasează lunar peste 3.000 de lei vor fi nevoiți să plătească, pe lângă impozitul pe venit, și o contribuție de asigurări sociale de sănătate ( ) pentru suma ce depășește acest prag. Totuși, nu toți pensionarii vor resimți acest cost suplimentar, fiind prevăzute excepții importante.

Cuprins:

Cine trebuie să plătească contribuția de sănătate (CASS) din august

Care sunt categoriile de pensionari scutiți de plata CASS

De ce a introdus Guvernul aceste măsuri

Cine trebuie să plătească contribuția de sănătate (CASS) din august

Conform noilor reguli, pensionarii cu venituri lunare mai mari de 3.000 de lei vor achita CASS în valoare de 10% doar pentru diferența dintre pensia lor și acest prag. De exemplu, o persoană care primește 4.000 de lei va plăti contribuția doar pentru 1.000 de lei, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 100 de lei lunar. Această măsură are ca obiectiv majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate, potrivit .

Care sunt categoriile de pensionari scutiți de plata CASS

Guvernul a decis să mențină scutirea de plată pentru anumite categorii vulnerabile, indiferent de nivelul pensiei. Printre aceștia se numără:

Pensionarii cu dizabilități, fără a se ține cont de tipul sau gradul acestora. Aceștia sunt „exceptați integral de la CASS, chiar dacă veniturile lor depășesc pragul de 3.000 de lei.”

Bolnavii de cancer aflați în tratamente în cadrul programelor naționale de sănătate, care beneficiază de scutire pe durata tratamentului sau până la remisia bolii.

Persoanele neasigurate incluse în programe naționale pentru diabet, boli cardiovasculare și alte afecțiuni, care primesc tratamente fără plata contribuțiilor suplimentare, chiar dacă pensiile lor depășesc 3.000 de lei.

De ce a introdus Guvernul aceste măsuri

Executivul susține că această modificare este necesară pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de sănătate și susținerea sistemului medical. Totodată, „Guvernul vrea să evite ca persoanele aflate deja în situații dificile să fie împovărate cu taxe suplimentare.” Astfel, măsurile urmăresc să întărească finanțarea sănătății fără a afecta categoriile vulnerabile de pensionari.