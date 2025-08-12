Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori

Vești bune vin pentru o parte dintre pensionarii din România, în contextul noilor modificări fiscale adoptate recent. Din 1 august, cei care încasează lunar peste 3.000 de lei vor fi nevoiți să plătească, pe lângă impozitul pe venit, și o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru suma ce depășește acest prag. Totuși, nu toți pensionarii vor resimți acest cost suplimentar, fiind prevăzute excepții importante.
Conform noilor reguli, pensionarii cu venituri lunare mai mari de 3.000 de lei vor achita CASS în valoare de 10% doar pentru diferența dintre pensia lor și acest prag. De exemplu, o persoană care primește 4.000 de lei va plăti contribuția doar pentru 1.000 de lei, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 100 de lei lunar. Această măsură are ca obiectiv majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de sănătate, potrivit Cancan.
Guvernul a decis să mențină scutirea de plată pentru anumite categorii vulnerabile, indiferent de nivelul pensiei. Printre aceștia se numără:
Executivul susține că această modificare este necesară pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de sănătate și susținerea sistemului medical. Totodată, „Guvernul vrea să evite ca persoanele aflate deja în situații dificile să fie împovărate cu taxe suplimentare.” Astfel, măsurile urmăresc să întărească finanțarea sănătății fără a afecta categoriile vulnerabile de pensionari.