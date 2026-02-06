O pensie alimentară a fost motivul șocant pentru care un bărbat de 28 de ani din Germania a încercat să își ucidă propria fiică în vârstă de trei ani. Procesul a fost reluat recent de la zero, scoțând la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care tatăl a plănuit să scape de fiica sa prin otrăvire.

Cum a încercat să-și otrăvească fiica pentru a nu mai plăti pensie alimentară

Anchetatorii susțin că, în decembrie 2024, bărbatul a improvizat un pachet din folie alimentară, umplut cu , pe care i l-a introdus fetiței în gură. Procurorii îl acuză pe tată de tentativă de omor prin cruzime.

Mai mult, probele digitale arată că atacul a fost premeditat timp de câteva săptămâni. Inculpatul ar fi căutat pe internet diverse metode de a provoca moartea fără a lăsa urme. Motivul este unul tulburător: pentru a se asigura că nu mai este nevoit să plătească pentru întreținerea copilului.

Cum a încercat tatăl să arunce vina asupra mamei

Potrivit , după ce i-a dat otrava, bărbatul și-a dus fiica la fosta parteneră, cu scopul clar de a face ca eventualul deces să pară responsabilitatea acesteia. Din fericire, fetița a vomitat pachetul înainte ca ambalajul să se desfacă și ca otrava să fie absorbită de organism.

Mama a reacționat imediat și a sunat la urgențe, astfel că viața micuței a fost salvată în ultima secundă. În prezent, femeia participă la proces ca parte civilă, în timp ce fetița a scăpat, din fericire, fără urmări grave asupra sănătății.

De ce a fost necesară reluarea procesului

Deși judecata a început inițial în octombrie 2025, procedurile au fost blocate din motive administrative. Îmbolnăvirea unei judecătoare și schimbarea echipei de apărare a inculpatului au dus la reluarea integrală a procesului în februarie 2026.

La primele termene ale noii faze judiciare, bărbatul a ales să nu facă nicio declarație în fața instanței. Judecătorii urmează să analizeze acum toate dovezile strânse de poliție, inclusiv istoricul căutărilor sale online, pentru a stabili sentința finală.