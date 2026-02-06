B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: De la Cătălin Drulă nu voiam felicitări, ci scuze. Nu îl urăsc, sunt doar dezamăgit

Traian Avarvarei
06 feb. 2026, 10:02
Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Surse foto: Pagina oficială de Facebook / usr.ro
Cuprins
  1. Ciucu: O să stăm de vorbă cu toată lumea
  2. Ce a spus Ciucu despre Drulă

Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei, l-a acuzat pe Cătălin Drulă (USR), contracandidatul său de la precedentele alegeri, că a spus multe lucruri neadevărate despre el în campanie. Ciucu așteaptă scuze de la Drulă.

Ciucu: O să stăm de vorbă cu toată lumea

Ciprian Ciucu a afirmat întâi că face tot posibilul pentru a-și putea trece proiectele prin Consiliul General. Asta înseamnă că „o să stăm de vorbă cu toată lumea”.

„Evident, nu iau gratis, gratuit sau uşor sprijinul USR. Şi cu dânşii trebuie să am o discuţie foarte, foarte serioasă, să-i tratez cu respect, cu deferenţă, să-i implic în ceea ce se întâmplă în această primărie. Pentru că nu vreau ca cineva să creadă că nu respect Uniunea Salvaţi România, dincolo de ce s-a întâmplat în campanie cu Cătălin Drulă. Deci, respect acest partid, respect consilierii lor generali”, a susținut apoi Ciucu despre USR.

Ce a spus Ciucu despre Drulă

Întrebat de News.ro dacă s-a împăcat cu Cătălin Drulă după campania electorală din decembrie, Ciprian Ciucu a răspuns că nu e certat cu fostul său contracandidat, dar e dezamăgit de el.

„I-am trimis mesajul ăsta privat, aşa că pot să i-l trimit şi public. N-am o problemă cu Cătălin Drulă, dar la lucrurile pe care le-a spus – neadevărate! – în acea campanie electorală şi modul în care le-a spus, cu acuzaţii care de multe ori rămân şi sunt neadevărate, bazându-mă pe relaţia pe care am avut-o anterior cu el, aşteptam nişte scuze! Ca să te depăşim momentul ăsta.

Am primit doar nişte felicitări în noaptea alegerilor, la care nici nu i-am răspuns. Tocmai că nu voiam felicitări, ci voiam scuze. Nu sunt încăpăţânat, am vorbit cu domnul Vlad Voiculescu, fiind preşedintele USR Bucureşti, este normal să am o relaţie cu USR-ul.

Nu zic că îl detest sau îl urăsc sau că sunt certat cu domnul Dulă. Sunt doar dezamăgit. Din punctul meu de vedere, am înţeles cumva ce s-a întâmplat în acea campanie care a fost extrem de dură. Eu m-am dus doar pozitiv, nu am atacat. Dar sunt lucruri care nu se fac! Sunt lucruri care nu se fac în politică!”, a explicat Ciprian Ciucu, pentru News.ro.

