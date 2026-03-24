Selen Osmanoglu
24 mart. 2026, 11:43
Cuprins
  1. Operațiune amplă în București și alte județe
  2. Cum funcționa schema fictivă
  3. Urmări legale și anchetă în curs

Polițiștii Capitalei efectuează marți 83 de percheziții în București și în 13 județe, vizând societăți comerciale suspectate că ar fi creat circuite fictive pentru înregistrarea operațiunilor de colectare a deșeurilor, cauzând un prejudiciu uriaș de aproximativ 237 milioane de lei.

Operațiune amplă în București și alte județe

Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din sectoarele 1-6, Serviciul Grupuri Infracționale Violente, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Direcția de Investigare a Criminalității Economice și serviciile economice din mai multe județe, scrie Agerpres.

Perchezițiile au avut loc în București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța, totalizând 83 de mandate.

Cum funcționa schema fictivă

Potrivit Biroului de presă al DGPMB, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a operațiunilor comerciale privind colectarea deșeurilor.

Aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, pentru a îndeplini aparent obligațiile anuale și a obține sume de bani în mod fraudulos.

„Prejudiciul reprezintă contribuția care ar fi trebuit achitată de către organizațiile de transfer pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri aferente obiectivelor anuale asumate și cele efectiv colectate, raportate și valorificate de pe teritoriul României, conform legislației în vigoare”, a transmis DGPMB.

Urmări legale și anchetă în curs

Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost depistate și vor fi conduse la audieri, iar măsurile legale vor fi dispuse conform legii.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

  • înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată;
  • fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
  • spălarea banilor.
