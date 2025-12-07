B1 Inregistrari!
Percheziții la locuința unui tânăr de 19 ani. Polițiștii au găsit peste o tonă și jumătate de articole pirotehnice

Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 15:05
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Percheziții la domiciliul unui tânăr de 19 ani
  2. Cercetări pentru folosirea ilegală a articolelor pirotehnice
  3. Acțiunea Pirotehnic 2025-2026 și prevenirea incidentelor

Aproximativ 1.600 de kilograme de articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, 7 decembrie, în locuința unui tânăr de 19 ani din Botoșani, în urma unei percheziții efectuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Tânărul este cercetat pentru deținerea și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice. Iată despre ce este vorba, de fapt!

Percheziții la domiciliul unui tânăr de 19 ani

Percheziția a avut loc în cadrul unei acțiuni preventive dedicate sezonului festiv, denumită Pirotehnic 2025-2026. În locuința suspectului au fost identificate și ridicate articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 și F4, totalizând aproximativ 1.600 de kilograme, conform Agerpres.

„În cadrul activităților desfășurate, la locația vizată au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 1.600 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 și F4. Având în vedere faptul că persoana sus-menționată nu este autorizată să dețină, să depoziteze, să transporte și să comercializeze articole pirotehnice conform prevederilor Legii nr. 126/1995 R, întreaga cantitate de materii explozive a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor”, se mai arată în comunicatul IPJ Botoșani.

Cercetări pentru folosirea ilegală a articolelor pirotehnice

Tânărul este cercetat pentru infracțiunea de „folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept”, conform legislației în vigoare.

Autoritățile mai subliniază că folosirea neautorizată a materialelor pirotehnice poate duce la evenimente negative grave, precum incendii, distrugeri de bunuri sau rănirea persoanelor.

Acțiunea Pirotehnic 2025-2026 și prevenirea incidentelor

IPJ Botoșani a mai precizat că operațiunea face parte dintr-un plan mai amplu de prevenire a incidentelor cauzate de articolele pirotehnice.

Obiectivul principal al acțiunii este protejarea ordinii și siguranței publice și prevenirea accidentelor care pot surveni ca urmare a utilizării articolelor pirotehnice în mod necorespunzător, conform sursei citate.

Autoritățile atrag atenția cetățenilor că deținerea, comercializarea sau folosirea materialelor pirotehnice fără autorizație este strict interzisă și sancționată conform Legii nr. 126/1995.

