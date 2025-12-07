B1 Inregistrari!
Eveniment » Urmărire ca în filme! Un tânăr a fugit de polițiști până când a ajuns cu mașina în albia unui râu

Selen Osmanoglu
07 dec. 2025, 12:48
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Șoferul conducea haotic și punea în pericol trecătorii
  2. Urmărire prin balastieră și trecere cu autoturismul prin albia râului
  3. Șoferul, băut și fără permis permis
  4. Cercetări pentru două infracțiuni grave

Un tânăr de 29 de ani din județul Neamț a fost reținut duminică, 7 decembrie, după o urmărire ca în filme, în care a condus fără permis, sub influența alcoolului, nu a oprit la semnalul poliției și a trecut cu autoturismul prin albia râului Cracău, înainte de a abandona mașina și a fugi în pădure.

Șoferul conducea haotic și punea în pericol trecătorii

Incidentul a avut loc în seara de 6 decembrie, în jurul orei 22:40. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați cu privire la un autoturism care se deplasa haotic pe raza localității Girov, punând în pericol atât traficul rutier, cât și trecătorii. Patrulele au fost mobilizate imediat pentru a intercepta vehiculul, conform Agerpres.

La sosirea echipajelor pe strada Calea Romanului, în Girov, conducătorul auto a ignorat semnalele de oprire ale polițiștilor și și-a continuat deplasarea cu viteză spre satul Boțești.

Urmărire prin balastieră și trecere cu autoturismul prin albia râului

Pe parcursul urmăririi, șoferul a virat spre zona unei balastiere. În încercarea de a scăpa de polițiști, el a intrat cu autoturismul direct în albia râului Cracău. A reușit să avanseze câțiva metri cu mașina prin albie, după care a abandonat autoturismul și a fugit pe jos în direcția pădurii din apropiere.

Polițiștii au organizat o căutare extinsă, iar tânărul a fost depistat la scurt timp într-o zonă împădurită din Boțești.

Șoferul, băut și fără permis permis

După ce a fost găsit, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările ulterioare au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul.

Acesta a fost dus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetări pentru două infracțiuni grave

Tânărul de 29 de ani este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Faptele sale se încadrează în categoria infracțiunilor rutiere cu consecințe grave, pentru care legislația prevede pedepse cu închisoarea.

