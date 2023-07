Pericol de furtună solară. Cum ar putea să afecteze Pământul

În perioada 16-18 iulie, asistăm la o intensificare a activității solare, și există posibilitatea ca o erupție solară să aibă loc și , în cazul în care acesta se va afla în direcția de propagare a erupției în momentul respectiv.

Impactul devastator al furtunilor solare asupra infrastructurii și tehnologiei moderne

Erupțiile solare reprezintă fenomene violente prin care sunt eliberate cantități uriașe de energie în spațiul interplanetar. Aceste explozii provocate de instabilitatea câmpului magnetic solar generează vânturi solare puternice, având un impact semnificativ asupra diferitelor straturi ale atmosferei solare, precum fotosfera, coroana și cromosfera. Aceste evenimente extraordinare generează perturbări spectaculoase, încălzind plasmele din jur până la temperaturi de milioane de grade Celsius și accelerând particulele încărcate, cum ar fi electronii, protonii și ionii grei, aproape de viteza luminii.

Erupțiile solare constituie una dintre cele mai semnificative cauze ale furtunilor geomagnetice, manifestate ca perturbări la nivelul magnetosferei datorate impactului undei de șoc a vântului solar cu câmpul magnetic al Pământului.

În cazul unei furtuni solare suficient de puternice care ar lovi Pământul, pot apărea efecte devastatoare asupra infrastructurii și tehnologiei noastre moderne. Astfel de evenimente solare pot declanșa pene de curent și afecta semnificativ comunicațiile, sistemele de navigație și sateliții în orbită, scrie .

Efectele activității solare asupra omului

În 2022, o puternică furtună solară a avut , distrugând zeci dintre ei. În urma impactului cu particulele încărcate ale furtunii solare, aproximativ 40 de sateliți au fost aruncați înapoi pe Pământ și au ars în atmosferă.

Radiațiile nocive în ceea ce privește omul și viața pe Pământ sunt în mare parte oprite sau reduse în intensitate de câmpul magnetic al planetei. Cu toate acestea, există situații în care unii experți susțin că aceste radiații pot agrava stările pre-existente, în special în ceea ce privește sistemul cardiovascular și cerebral, conform unui articol publicat în Hindustan Times.

Efectele activității solare asupra omului sunt evidențiate și în studiul Human Physiological Parameters Related to Solar and Geomagnetic Disturbances: Data from Different Geographic Regions. Atmosphere, realizat de: Mavromichalaki, H.; Papailiou, M.-C.; Gerontidou, M.; Dimitrova, S.; Kudela, K.