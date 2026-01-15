Dunărea ar putea fi afectată de un episod de poluare, după ce două barje încărcate cu îngrășăminte s-au scufundat. Incidentul a avut loc în apropierea zonelor Zimnicea și Giurgiu. Fiecare dintre ele transporta peste o mie de tone de substanțe utilizate în agricultură.

În urma verificărilor, autoritățile au depistat concentrații de amoniu peste limita admisă în apropierea uneia dintre ambarcațiuni. Zona afectată se întinde pe o rază de aproximativ un kilometru. Cu toate acestea, reprezentanții instituțiilor competente susțin că, momentan, nu există riscuri pentru populație.

Totuși, informația i-a pus pe gânduri pe localnicii din zonă. Din precauție, mulți au început deja să își facă rezerve de apă.

Cât de mare este, de fapt, pericolul pentru Dunăre

Pericolul cel mai mare vine de la barja scufundată, care avea la bord peste 1.100 de tone de azotat de amoniu. Este o încărcătură care poate deveni extrem de periculoasă în contact cu apa. Incidentul s-a produs la mai puțin de 300 de metri de Portul Zimnicea, iar imaginile de la fața locului arată o situație critică. , iar la suprafață a rămas vizibilă doar o mică porțiune din structură.

Barja aparține unui armator român și venea din Croația. Pe 20 decembrie, a lovit un dâmb de nisip și a rămas blocată pe sectorul bulgăresc al fluviului. Deși proprietarul a cerut ajutor pentru tractare, solicitarea a rămas fără rezultat. Astfel, blocajul s-a prelungit, iar situația s-a agravat.

„Fiind perioada sărbătorilor, partea bulgară a răspuns că nu au personal navigant. Şi s-a prelungit situaţia până s-a ajuns în cea de faţă”, a precizat căpitanul Portului Zimnicea, potrivit observatornews.ro.

Problemele reale au început după 9 ianuarie, când apa a pătruns în barjă și au apărut scurgerile de amoniu. Autoritățile confirmă că luni s-a depășit limita admisă a amoniului, însă nu cu mult, iar marți valorile au revenit în parametri normali.„Suntem în alertă, să zic aşa, să anunţăm populaţia în caz că apar riscuri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Teleorman.

Cât de aproape sunt localnicii de o contaminare a apei

Noi măsurători efectuate miercuri arată că nivelurile de amoniu și azot din Dunăre au depășit din nou limitele admise. Acest lucru reaprinde temerile privind o posibilă poluare a fluviului. Chiar dacă specialiștii de la susțin că problema este, deocamdată, localizată, zona afectată ar fi restrânsă la cel mult un kilometru în jurul barjei scufundate.

În același timp, autoritățile precizează că localitățile care își iau apa din Dunăre sunt situate la peste 100 de kilometri în aval, la distanță de sectorul contaminat.

Și orașul Zimnicea se alimentează din fluviu, însă punctul de captare se află în amonte de locul scufundării, ceea ce ar reduce riscul pentru populație. Cu toate acestea, oamenii rămân speriați. „Vă daţi seama că există teamă, dar ce putem face noi? Poate să se întâmple o minune de te îmbolnăveşti şi nici nu ştii de la ce. Am zis că să cumpăr apă. Că mi-e frică să mai beau”, au declarat localnicii pentru sursa menționată.

Pe lângă acest caz, un al doilea incident a avut loc pe 8 ianuarie, în dreptul Portului Giurgiu, unde o altă barjă s-a scufundat complet. Ambarcațiunea, aflată sub pavilion slovac, transporta peste 1.100 de tone de clorură de potasiu, iar în prezent este acoperită în totalitate de apă. Deocamdată, cauza scufundării nu este clară, însă autoritățile iau în calcul varianta unei coliziuni cu una dintre epavele semnalizate din zonă.