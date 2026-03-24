Peste 1.000 de mineri au ajuns marți în București și s-au adunat în Piața Victoriei, unde protestează în fața Guvernului. Oamenii sunt nemulțumiți de valul de concedieri anunțat în sectorul energetic, care ar urma să intre în vigoare începând cu 1 aprilie.

Potrivit informațiilor, aproximativ 1.500 de angajați riscă să își piardă locurile de muncă, mulți dintre ei fiind încadrați pe perioadă determinată.

Peste 1.000 de mineri, în fața Guvernului. Ce măsuri de securitate au fost luate la protest

Autoritățile au mobilizat forțe importante de ordine pentru a preveni incidentele. Zona din fața Palatului Victoria a fost împrejmuită cu mai multe rânduri de garduri, iar accesul protestatarilor este strict controlat.

Participanții, veniți în special de la , au ajuns în Capitală cu autocarele și sunt însoțiți permanent de jandarmi. De la coborârea din mijloacele de transport și până în zona protestului, aceștia sunt monitorizați atent.

În plus, toate persoanele sunt verificate, mai ales cele care au bagaje, iar în fața Guvernului a fost instalat un dublu cordon de protecție.

Peste 1.000 de mineri, în fața Guvernului. Ce nemulțumiri au protestatarii

Principala revendicare vizează concedierile anunțate, însă oamenii reclamă și lipsa de predictibilitate privind viitorul industriei miniere și energetice din România.

Aceștia susțin că angajamentele asumate de stat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar putea duce la închiderea completă a activității de minerit până în 2030, ceea ce le amplifică temerile legate de pierderea locurilor de muncă.

Vor avea loc negocieri cu Guvernul?

Protestatarii au cerut autorităților să fie primiți la discuții chiar în cursul zilei de marți, însă până în acest moment nu a fost oferit un răspuns oficial.

Nu este clar dacă premierul Ilie Bolojan sau alți reprezentanți ai Executivului vor accepta să negocieze cu manifestanții, potrivit .

Ce s-a întâmplat înainte de acest protest

Acțiunea din Piața Victoriei vine după o serie de proteste organizate în ultimele săptămâni. Minerii și energeticienii au ieșit în stradă atât la sediul Complexului Energetic Oltenia, cât și în fața Ministerului Energiei.

În unele cazuri, protestele au escaladat, iar o parte dintre participanți au recurs inclusiv la greva foamei.