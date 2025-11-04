Peste jumătate dintre români locuiesc într-un apartament mult prea mic. Sunt cazuri, și nu puține, în care trei adulți împart o garsonieră. Intimitatea este un lux la care mulți oameni din țara noastră nici nu mai aspiră.

Ce dimensiuni trebuie să aibă o garsonieră în România, potrivit legislației

Potrivit legislației române în vigoare, o garsonieră ar trebui să aibă cel puțin 37 de metri pătrați. Locuința în care trăiește o singură persoană trebuie să aibă minim 20 metri pătraţi. Pentru cea de-a doua persoană, se adaugă încă 15 metri pătrați la dimensiunea spațiului de locuit. Dacă numărul celor care ocupă un spațiu depășește 2, la dimensiunea locuinței ar mai trebui să se adauge încă 10 metri pătrați pentru fiecare om.

În realitate, sunt proprietari care închiariază sau scot la vânzare spații chiar și sub 10 metri pătrați, prezentându-le drept garsoniere. Important de subliniat este că există români care cumpără astfel de „locuințe”, iar asta pentru că sunt tot ce își permit.

„Din nou avem o proprietate atipică. E o proprietate atipică prin suprafaţa ei. Nu avem bucătărie. Există o bucătărie, în schimb, comună, pe holul etajului, acolo se pot spăla şi rufele”, se arată într-un anunț imobiliar.

Garsoniera de doar 8 metri pătrați are baia pe balcon, în faţa singurului geam al locuinţei. Deseori, astfel de anunțuri ajung subiect de glume pe internet, dar, în realitate, astfel de spații chiar se cumpără.

Realitatea este că aproape 60% dintre familiile din România trăiesc în locuințe supraaglomerate. Procentul este de peste două ori mai mare decât media europeană, situat la 25%.

„Să nu uitam că în anii 60, 70 şi 80, în perioada comunistă, locuinţele au fost construite să se poată face mutarea a sute de mii, chiar milioane de oameni de la ţară în marile oraşe. Problema fundamentală e legată de puterea de cumpărare. Dacă în anii trecuţi, tendinţa era către apartamente de 3 camere, acum tendinţa de achiziţie este către apartamentele de 2 camere sau garsoniere”, explică Bogdan Ivan, specialist în urbanism, pentru Observator.

Cât trebuie să plătească, în medie, o familie de români pentru un apartament cu patru camere

O locuință suficient de spațioasă pentru o familei formată din doi adulți și doi , adică un apartment cu patru camere, într-o zonă decentă, costă aproximativ 150.000 de euro. Un părinte care are salariul lunar de 1.000 de euro ar trebui să economisească aproape 13 ani pentru a achita integral locuința.

De acest context profită şi dezvoltatorii. În schimbul unui preț decent, declară în acte valori legale și, în realitate, construiesc spaţii sub standardele normale. Numai săptămâna trecută, a făcut controale la 500 de dezvoltatori imobiliari din toată țara şi a oprit vânzarea a peste 3.000 de apartamente, pentru că nu erau conforme cu actele. Amenzile aproape că au depășit un milion de lei.