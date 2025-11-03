B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing" complet

Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing” complet

Iulia Petcu
03 nov. 2025, 23:57
Siguranța copiilor costă tot mai mult. Cât plătesc părinții pentru un „baby proofing" complet
sursa foto: freepik
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce înseamnă „baby proofing” și de ce este important
  2. Cât costă protecțiile pentru mobilier și colțuri
  3. Cât costă protecțiile pentru scări, balcoane și sisteme de monitorizare
  4. Cât ajunge costul total al unui „baby proofing” complet

Tot mai mulți părinți din România aleg să își adapteze locuințele pentru siguranța celor mici. În primii ani de viață, accidentele casnice sunt printre cele mai frecvente, iar prevenția devine o prioritate. Procesul de „baby proofing” al casei poate părea simplu, dar costurile variază considerabil în funcție de mărimea locuinței și de nivelul de protecție dorit.

Ce înseamnă „baby proofing” și de ce este important

Baby proofing înseamnă adaptarea casei pentru a reduce riscurile de accidente. Părinții montează protecții pentru prize, colțuri de mobilier, sertare, balustrade de siguranță sau chiar camere de monitorizare. Scopul este clar: un mediu sigur, unde copilul se poate mișca liber fără pericol.

Specialiștii recomandă ca procesul să înceapă înainte ca micuțul să înceapă să meargă. Astfel, se evită incidentele neplăcute cauzate de curiozitatea specifică vârstei.

Cât costă protecțiile pentru mobilier și colțuri

Printre primele investiții se numără protecțiile pentru mobilier. Colțarele din silicon pentru mese și dulapuri costă între 20 și 50 de lei bucata. Protecțiile pentru sertare și dulapuri sunt între 15 și 40 de lei fiecare.

Într-un apartament obișnuit, cu 20-30 de astfel de protecții, costurile totale pot ajunge la 500-800 de lei. Deși sumele pot părea mici la început, acestea cresc odată cu numărul de camere și mobilierul din locuință.

Blocările și încuietorile speciale sunt esențiale pentru a limita accesul copiilor la zone periculoase. Acestea împiedică micuții să ajungă la produse toxice sau obiecte ascuțite.

Prețurile variază între 20 și 150 de lei pe bucată, iar o locuință complet echipată poate necesita investiții între 400 și 700 de lei.

Cât costă protecțiile pentru scări, balcoane și sisteme de monitorizare

În casele cu mai multe etaje, siguranța scărilor devine esențială. Porțile speciale se vând între 200 și 500 de lei, în funcție de dimensiune și material.

Balcoanele pot fi protejate cu plase sau bariere, care costă între 100 și 400 de lei. Pentru o casă cu două niveluri, suma totală pentru aceste măsuri ajunge la 1.000-2.000 de lei.

Tot mai mulți părinți aleg și soluții digitale, precum baby monitorul sau camerele video. Aceste dispozitive oferă o supraveghere permanentă, chiar și de la distanță.

Prețurile variază între 300 și 1.500 de lei, în funcție de performanță și funcții. Modelele premium includ senzori de mișcare, detecție a sunetului și conectare directă la smartphone.

Cât ajunge costul total al unui „baby proofing” complet

Pentru un apartament cu două-trei camere, costurile se situează între 1.500 și 4.000 de lei. În cazul unei case cu două etaje, suma poate ajunge între 3.000 și 6.000 de lei, relatează Capital.ro.

Sumele diferă în funcție de materialele folosite și de cât de completă este transformarea locuinței, dar liniștea părinților rămâne, pentru mulți, neprețuită.

