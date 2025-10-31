B1 Inregistrari!
Eveniment » Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)

Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)

Adrian A
31 oct. 2025, 15:40
Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)
Foto: RO Vaccinare / Facebook
Curtea Supremă a dat o decizie istorică în privința efectelor adverse date de vaccinul anti-COVID. Se pot cere despăgubiri dacă cei vaccinați au avut de suferit în urma imunizării.

De la ce a pornit decizia

Concret, decizia Instanței Supreme a fost dată în cazul unei femei care a dat în judecată statul român, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul României și compania producătoare pe motiv că a suferit o tromboză superficială la nivelul venei safene după administrarea unui vaccin împotriva COVID-19.

Reclamanta a cerut ca toate părțile reclamate să fie obligate, în solidar, la plata sumei de 100.000 de euro cu titlu de daune morale, precum și a unei compensații lunare de 1.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor medicale viitoare, inclusiv consultații de specialitate și tratamente specifice.

Prima instanță i-a respins dosarul pe motiv că instituțiile statului nu pot fi chemate în judecată în astfel de cazuri. Curtea de Apel Cluj a întors însă decizia, iar Înalta Curte a confirmat că procesul trebuie judecat pe fond.

Magistrații spun însă că această decizie nu stabilește că vaccinurile sunt vinovate, ci doar că persoanele au dreptul să ceară despăgubiri și să li se analizeze cazul în mod corect.

Undă verde pentru procese pe vaccinul anti-COVID

Decizia deschide calea și pentru alte persoane care susțin că au fost afectate în urma vaccinării. Oamenii pot da în judecată atât producătorii, cât și statul, iar instanțele vor trebui să analizeze fiecare caz, nu să îl respingă automat.

Medicul Monica Pop a comentat în exclusivitate pentru B1 TV, decizia instanței.

„Decizia este extraordinară și măbucur foarte mult că s-a întâmplat așa, pentru că la un moment dat, oamenii începuseră să își piardă încrederea în justiție din cauza acestui lucru. Acum, s-a făcut dreptate. Eu sunt foarte revoltată pe cei care au obligat populația să facă acest vaccin. Pentru că știm foarte bine că nu există lege pentru această obligativitate. Niciun conducător de la nicio instituție nu putea să oblige salariații să facă acest vaccin.

De exemplu, eu, în situația mea oncologică, nu puteam să fac sub nicio formă acest vaccin. Eu am zis de atunci că dacă după acest vaccin, la un an, la șse luni, la trei luni, cineva face leucemie, de exemplu, cum știm dacă e de acolo sau nu e de acolo? Cred în continuare că un vaccin trebuie foarte bine pregătit și testat de așa manieră încât să nu se întâmple nimic. Și îmi pare foarte rău să spun, am auzit de foarte multe reacții adverse și, din păcate, chiar de decese.”, a declarat medicul Monica Pop la emisiunea Politica Zilei,moderată de Ioana Constantin.

