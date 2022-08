Moderna a dat în judecată companiile Pfizer și BioNTech pentru că i-au „copiat” vaccinul anti-COVID-19

Compania farmaceutică americană Moderna i-a dat în judecată pe americanii de la Pfizer și pe partenerii lor germani de la BioNTech pentru încălcarea unor brevete în dezvoltarea primului vaccin anticoronavirus.

Procesele au fost intentate în Germania și în statul american Massachusetts. Cuantumul despărgubirilor cerute nu este cunoscut deocamdată.

Într-un comunicat citat de , Moderna a explicat faptul că Pfizer/BioNTech a copiat două tipuri de proprietate intelectuală ce-i aparțin, unul implicând o structură de ARNm. Compania spune că specialiștii săi au început să dezvolte această structură de ARNm încă din 2010, iar în 2015 au fost primii care au validat-o în studiile pe oameni.

„Am intentat procesele pentru a proteja tehnologia inovatoare de ARNm în care am fost pionieri, în a cărei dezvoltare am investit miliarde de dolari și pe care am patentat-o în deceniul care a precedat pandemia de coronavirus”, a declarat Stephane Bancel, directorul executiv al companiei Moderna.