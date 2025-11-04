B1 Inregistrari!
Panică pe Aeroportul din Cluj, după ce un pilot a fost găsit inconștient. Cum s-a încheiat incidentul

Iulia Petcu
04 nov. 2025, 18:39
sursa foto: freepik
Luni seara, Aeroportul Internațional Cluj-Napoca a fost scena unui incident care a dus la suspendarea temporară a tuturor operațiunilor aeriene. Un avion Ryanair care venea de la Milano Bergamo a rămas imobilizat pe pistă imediat după aterizare, din cauza unei urgențe medicale la bord.

Ce s-a întâmplat în timpul aterizării

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul a avut loc al scurt timp după ce aeronava Ryanair a atins solul. Avionul a rămas pe pistă, blocând temporar circulația aeriană. Ca urmare, toate aterizările și decolările au fost suspendate pentru mai multe ore.

Reprezentanții companiei aeriene au explicat ăc situația a fost cauzată de o problemă medicală apărută la unul dintre membrii echipajului. „Un membru al echipajului acestui zbor de la Milano Bergamo spre Cluj (3 noiembrie) s-a simţit rău la aterizarea pe Aeroportul Cluj. Membrul echipajului a fost întâmpinat de personal medical, iar pasagerii au fost debarcaţi după o scurtă întârziere (o oră)”, au transmis reprezentanţii Ryanair, potrivit Libertatea.ro.

Cine a fost afectat de accident

Potrivit boardingpass.ro, unul dintre piloți a fost găsit inconștient la bordul aeronavei. Evenimentul a necesitat intervenția echipelor medicale de urgență și a determinat redirecționarea a două zboruri către Aeroportul Internațional Sibiu. Aceste avioane au fost nevoite să alimenteze acolo, înainte de a reveni la Cluj-Napoca, după ce pista a fost redeschisă.

Surse din aviație au relatat că pilotul ar fi raportat o urgență medicală înainte de aterizare, semnalând că al doilea pilot devenise „incapacitat”. Deocamndată, nu au fost comunicate informații oficiale privind starea de sănătate a pilotului afectat.

Cum s-au reluat operațiunile aeroportului

După intervenția personalului medical și degajarea aeronavei, activitatea Aeroportului Internațional Cluj-Napoca a fost reluată în cursul nopții. Situația a revenit treptat la normal, însă mai multe zboruri au suferit întârzieri semnificative.

Zborul de întoarcere al aeronavei RyanAir către Milano Bergamo a fost efectuat cu un alt echipaj, venit special de la București. Acesta a decolat în cele din urmă la ora 2:58, cu o întârziere de peste trei ore față de programul inițial.

Incidentul de la Cluj-Napoca ridică întrebări legate de procedurile de urgență la sol și în aer, dar și despre modul în care companiile aeriene gestionează astfel de situații delicate. În ciuda momentelor de tensiune, toți pasagerii au fost în siguranță, iar operațiunile aeroportului s-au desfășurat ulterior fără alte incidente.

